Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Сенегал
Бенин
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
30 января, 02:00
0
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 13:58
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января, 08:16
0
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
20 января, 21:16
1
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
13 января, 19:28
2
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
30 января, 02:00
0
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 13:58
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января, 08:16
0
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
20 января, 21:16
1
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
13 января, 19:28
2
Кубок Африки. Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал
10 июля 2019, 20:54
3
Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки
5 июля 2019, 22:45
1
Игроки сборной Марокко стоят в десять раз дороже футболистов сборной Бенина. В 1/4 финала Кубка Африки прошли бенинцы
5 июля 2019, 22:15
2
Кубок Африки. Марокко не забила два пенальти в послематчевой серии и вылетела в 1/8 финала от Бенина
5 июля 2019, 21:53
1
Зиеш на 90+6 минуте при счете 1:1 не реализовал пенальти в 1/8 финала Кубка Африки против Бенина
5 июля 2019, 20:58
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сенегал
Бенин
Кубок африканских наций, 2 тур
Сенегал
3 : 1
19.01.2024
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Гвинея
0 : 2
23.01.2024
Сенегал
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
1 : 1
29.01.2024
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 0
22.03.2024
Габон
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
2 : 2
23.03.2024
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
1 : 0
26.03.2024
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 0
22.03.2024
Габон
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
1 : 1
29.01.2024
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 3 тур
Гвинея
0 : 2
23.01.2024
Сенегал
Кубок африканских наций, 2 тур
Сенегал
3 : 1
19.01.2024
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
1 : 0
26.03.2024
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
2 : 2
23.03.2024
Бенин

Сенегал - Бенин: обзор матча 26 марта 2024

Сенегал
26.03.2024, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бенин
59' С. Мане (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сенегал - Бенин
Матч завершен
Желтая карточка
Формос Менди
90' +3
90'
Замена
Rabiou Sankamao ️️️️➡️️ Давид Кики
88'
Желтая карточка
Hassane Imourane
78'
Замена
Жодель Доссу ️️️️➡️️ Стив Мунье
78'
Замена
Lenny Pirringuel ️️️️➡️️ Andreas Hountondji
Замена
Илиман Ндиайе ️️️️➡️️ Булайе Диа
78'
Замена
Шейку Куяте ️️️️➡️️ Мусса Ниахате
78'
64'
Замена
Маттео Аленви ️️️️➡️️ S. D'Almeida
Замена
Николас Джексон ️️️️➡️️ Хабиб Диалло
64'
Замена
Рассул Ндиайе ️️️️➡️️ Нампалис Менди
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Садио Мане
59'
58'
Желтая карточка
Rachid Moumini
35'
Пенальти не реализован
Стив Мунье
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Формос Менди
ЦЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Бенин
1
Marcel Dandjinou
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
25
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
8
Hassane Imourane
ЦП
19
Dokou Dodo
ЦП
17
Andreas Hountondji
ЦФ
15
S. D'Almeida
ЦФ
18
Junior Olaitan
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
12
Mikayil Faye
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Дьон Лопи
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
7
Николас Джексон
ПВ
15
Бамба Дьенг
ЦФ
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Adebiyi Marcel Serge Obassa
ВР
6
Brandon Agounon
ЦЗ
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
7
Маттео Аленви
ОП
21
Lenny Pirringuel
ЦП
24
Prince Ricardo Dossou
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
10
Тосин Айегун
ЦФ
5
Yohan Roche
ЦФ
14
Charbel Gomez
ЦФ
2
Youssouf Assogba
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Дьенг
19
Ниахате
3
Кулибали
2
Менди
21
Диарра
5
Гуйе
6
Менди
14
Якобс
10
Мане
20
Диалло
9
Диа
4-2-4
1
25
Тижани
4
Хунтонджи
11
12
Кики
8
19
9
Мунье
18
15
17
24
Лопи
24
Лопи
19
Ниахате
8
Куяте
8
Куяте
19
Ниахате
6
Менди
30
Ндиайе
30
Ндиайе
6
Менди
9
Диа
13
Ндиайе
13
Ндиайе
9
Диа
20
Диалло
7
Джексон
7
Джексон
20
Диалло
12
Кики
22
22
12
Кики
15
7
Аленви
7
Аленви
15
17
21
21
17
9
Мунье
20
Доссу
20
Доссу
9
Мунье
Остались в запасе
Сенегал
Бенин
23
Диав Мори
ВР
12
Mikayil Faye
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
11
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Adebiyi Marcel Serge Obassa
ВР
6
Brandon Agounon
ЦЗ
24
Prince Ricardo Dossou
ЦП
10
Тосин Айегун
ЦФ
5
Yohan Roche
ЦФ
14
Charbel Gomez
ЦФ
2
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
12
Mikayil Faye
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
11
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Adebiyi Marcel Serge Obassa
ВР
6
Brandon Agounon
ЦЗ
24
Prince Ricardo Dossou
ЦП
10
Тосин Айегун
ЦФ
5
Yohan Roche
ЦФ
14
Charbel Gomez
ЦФ
2
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Сенегал - Бенин
1
2
Желтые карточки
1
2
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+