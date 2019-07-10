Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
Кубок Африки. Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал
Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Игроки сборной Марокко стоят в десять раз дороже футболистов сборной Бенина. В 1/4 финала Кубка Африки прошли бенинцы
Кубок Африки. Марокко не забила два пенальти в послематчевой серии и вылетела в 1/8 финала от Бенина
Зиеш на 90+6 минуте при счете 1:1 не реализовал пенальти в 1/8 финала Кубка Африки против Бенина