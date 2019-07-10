Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном

Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти

Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном

Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти

Кубок Африки. Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал

Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Игроки сборной Марокко стоят в десять раз дороже футболистов сборной Бенина. В 1/4 финала Кубка Африки прошли бенинцы

Кубок Африки. Марокко не забила два пенальти в послематчевой серии и вылетела в 1/8 финала от Бенина