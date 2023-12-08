Все матчи сборной Италии на Евро-2024 по футболу
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
Эквадор – Италия: прогноз на товарищеский матч, 24 марта
Определились все участники Кубка Америки-2024
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
Эквадор – Италия: прогноз на товарищеский матч, 24 марта
Определились все участники Кубка Америки-2024
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Все матчи сборной Италии на Евро-2024 по футболу