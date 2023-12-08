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Эквадор
Италия
Все матчи сборной Италии на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 11:19
0
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
25 марта, 08:16
0
Эквадор – Италия: прогноз на товарищеский матч, 24 марта
24 марта, 10:39
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
25 марта, 08:16
0
Эквадор – Италия: прогноз на товарищеский матч, 24 марта
24 марта, 10:39
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
24 ноября 2023, 08:58
1
Все матчи сборной Италии на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 11:19
0
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Последние матчи
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Эквадор
Италия
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
2 : 0
22.03.2024
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
0 : 2
24.03.2024
Италия
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
0 : 2
24.03.2024
Италия
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
2 : 0
22.03.2024
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
0 : 2
24.03.2024
Италия

Эквадор - Италия: обзор матча 24 марта 2024

Эквадор
24.03.2024, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Матч завершен
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Италия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Эквадор - Италия
Матч завершен
Замена
Аллен Обандо ️️️️➡️️ Йереми Сармиенто
80'
Замена
Карлос Груэсо ️️️️➡️️ Алан Франко
79'
Замена
Кендри Паес ️️️️➡️️ Алан Минда
65'
Статистика матча Эквадор - Италия
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
7
Нарушения
15
18
Офсайды
2
0
Количество передач
449
456
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
Ред Булл Арена
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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