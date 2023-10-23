Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией
Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки
Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф