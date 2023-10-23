Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном

Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти

Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном

Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти

В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией

Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки

Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал

Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки