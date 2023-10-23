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Сенегал
Габон
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
30 января, 02:00
0
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 13:58
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января, 08:16
0
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
20 января, 21:16
1
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
13 января, 19:28
2
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
30 января, 02:00
0
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 13:58
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января, 08:16
0
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном
20 января, 21:16
1
Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»
13 января, 19:28
2
В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией
23 октября 2023, 12:00
2
Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки
10 сентября 2023, 08:51
1
Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал
23 января 2022, 21:58
1
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
21 января 2022, 00:47
1
Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф
18 января 2022, 23:56
1
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Последние матчи
Все
Сенегал
Габон
Кубок африканских наций, 2 тур
Сенегал
3 : 1
19.01.2024
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Гвинея
0 : 2
23.01.2024
Сенегал
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
1 : 1
29.01.2024
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 0
22.03.2024
Габон
Товарищеские матчи. Сборные,
Габон
1 : 1
25.03.2024
Конго
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
1 : 0
26.03.2024
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 0
22.03.2024
Габон
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
1 : 1
29.01.2024
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 3 тур
Гвинея
0 : 2
23.01.2024
Сенегал
Кубок африканских наций, 2 тур
Сенегал
3 : 1
19.01.2024
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные,
Габон
1 : 1
25.03.2024
Конго
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 0
22.03.2024
Габон

Сенегал - Габон: обзор матча 22 марта 2024

Сенегал
22.03.2024, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Матч завершен
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Габон
12' А. Аппиндангойе (АГ)
44' M. Faye
90+2' С. Мане
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сенегал - Габон
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Садио Мане
90' +2
81'
Замена
Moussango Obounet ️️️️➡️️ Шави Бабика
Замена
Исмаил Якобс ️️️️➡️️ Mikayil Faye
80'
Замена
Хабиб Диарра ️️️️➡️️ Папе Сарр
73'
Замена
Садио Мане ️️️️➡️️ Илиман Ндиайе
65'
Замена
Булайе Диа ️️️️➡️️ Николас Джексон
65'
Замена
Хабиб Диалло ️️️️➡️️ Бамба Дьенг
65'
64'
Замена
Аксель Мейе ️️️️➡️️ Patrick Orphe M'Bina
64'
Замена
Jérémy Oyono ️️️️➡️️ Медвин Битеге
64'
Замена
Алекс Мукету-Муссунда ️️️️➡️️ Аарон Аппиндангойе
Желтая карточка
Пате Сисс
45' +3
ГОЛ! 2:0
Mikayil Faye
44'
43'
Желтая карточка
Clench Loufilou
Желтая карточка
Абдулайе Сек
36'
Желтая карточка
Бамба Дьенг
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Аарон Аппиндангойе
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
12
Mikayil Faye
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Ламин Камара
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
25
Mamadou Lamine Camara
ЦП
11
Пате Сисс
ЦП
7
Николас Джексон
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
15
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Габон
1
Anse Ngoubi Demba
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
13
Медвин Битеге
ОП
18
Марио Лемина
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Clench Loufilou
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
9
Patrick Orphe M'Bina
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
2
Формос Менди
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
24
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Хабиб Диарра
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Габон
23
Loyce Mbaba
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
25
Moussango Obounet
ЦП
19
Jacques Ekomie
ЦП
11
Аксель Мейе
ЦФ
2-5-3-1
23
Мори
12
4
Сек
25
Камара
17
Сарр
25
11
Сисс
13
Ндиайе
7
Джексон
15
Дьятта
18
Сарр
15
Дьенг
3-2-2-1-1
1
5
Экюэль-Манга
2
Аппиндангойе
6
13
Битеге
18
Лемина
7
Самбисса
8
10
Бабика
9
17
Сарр
21
Диарра
21
Диарра
17
Сарр
13
Ндиайе
10
Мане
10
Мане
13
Ндиайе
12
14
Якобс
14
Якобс
12
7
Джексон
9
Диа
9
Диа
7
Джексон
15
Дьенг
20
Диалло
20
Диалло
15
Дьенг
2
Аппиндангойе
4
Мукету-Муссунда
4
Мукету-Муссунда
2
Аппиндангойе
13
Битеге
21
21
13
Битеге
10
Бабика
25
25
10
Бабика
9
11
Мейе
11
Мейе
9
Остались в запасе
Сенегал
Габон
1
Сени Дьенг
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
2
Формос Менди
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
24
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
23
Loyce Mbaba
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
19
Jacques Ekomie
ЦП
Главный тренер
Патрис Неве
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
2
Формос Менди
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
24
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
23
Loyce Mbaba
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
19
Jacques Ekomie
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Патрис Неве
Статистика матча Сенегал - Габон
3
1
Желтые карточки
3
1
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Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
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Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
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Албания
- : -
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