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ПАОК
Арис
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
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Последние матчи
Все
ПАОК
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

ПАОК - Арис: обзор матча 10 марта 2024

ПАОК
10.03.2024, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Арис
31' Л. Морон
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Комментарии
Протокол ПАОК - Арис
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Франко Феррари
90' +5
Желтая карточка
Биргер Верстате
90' +4
Замена
Франко Феррари ️️️️➡️️ Владимир Дарида
90'
Замена
Giannis Fetfatzidis ️️️️➡️️ Магомед-Шапи Сулейманов
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Суалихо Мейте
78'
76'
Замена
Фран Велес ️️️️➡️️ Jean Jules Mvondo
76'
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Кике Саверио
Желтая карточка
Андрия Живкович
75'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Хонни Кастро
71'
Замена
Стефанос Цимас ️️️️➡️️ Брэндон
71'
66'
Желтая карточка
Карим Ансарифард
Желтая карточка
Штефан Шваб
60'
Замена
Штефан Шваб ️️️️➡️️ Маркос Антонио
59'
46'
Замена
Карим Ансарифард ️️️️➡️️ Лорен Морон
31'
ГОЛ! 0:1
Лорен Морон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
28
Биргер Верстате
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
11
Кике Саверио
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
64
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Иван Насберг
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
44
Фран Велес
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
20
Невен Джурасек
ОП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-4-2
42
Котарски
21
Баба
19
Кастро
4
Кулиеракис
16
Кедзиора
88
Антонио
10
Мург
14
Живкович
8
Мейте
11
Тайсон
71
Брэндон
4-3-1-2
23
22
Одубайо
14
Брабец
4
Фабиано
33
Монтойя
16
Дарида
28
Верстате
30
11
Саверио
93
Сулейманов
80
Морон
88
Антонио
22
Шваб
22
Шваб
88
Антонио
8
Мейте
27
Оздоев
27
Оздоев
8
Мейте
19
Кастро
77
Десподов
77
Десподов
19
Кастро
71
Брэндон
95
Цимас
95
Цимас
71
Брэндон
16
Дарида
3
Феррари
3
Феррари
16
Дарида
30
44
Фран Велес
44
Фран Велес
30
93
Сулейманов
19
19
93
Сулейманов
11
Саверио
12
Самора
12
Самора
11
Саверио
80
Морон
17
Ансарифард
17
Ансарифард
80
Морон
Остались в запасе
ПАОК
Арис
64
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Иван Насберг
ЦЗ
7
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Разван Луческу
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
20
Невен Джурасек
ОП
6
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
64
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Иван Насберг
ЦЗ
7
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
20
Невен Джурасек
ОП
6
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Разван Луческу
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАОК - Арис
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
668
238
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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