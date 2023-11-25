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Панетоликос
Пансерраикос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
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Панетоликос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас

Панетоликос - Пансерраикос: обзор матча 16 марта 2024

Панетоликос
16.03.2024, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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Пансерраикос
26' Хуанпи
34' Х. Мавриас
90+3' S. Lomónaco
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - Пансерраикос
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Sebastián Lomónaco
90' +3
Замена
Яннис Бузукис ️️️️➡️️ Хуанпи
90' +2
90' +1
Замена
Marios Sofianos ️️️️➡️️ Зисис Хацистравос
Замена
Георгиос Лиавас ️️️️➡️️ S. Diaz
83'
Замена
Sebastián Lomónaco ️️️️➡️️ Николас Карелис
83'
79'
Желтая карточка
Исмаила Уедраого
65'
Замена
Хефте Бетанкор ️️️️➡️️ Апостолос Диамантис
65'
Замена
Саввас Мургос ️️️️➡️️ M. Tomas
Желтая карточка
Себастьян Младен
52'
50'
Желтая карточка
Апостолос Диамантис
Желтая карточка
Хуанпи
48'
46'
Замена
Nikolaos Gkotzamanidis ️️️️➡️️ Дамил Данкерлуи
46'
Замена
Исмаила Уедраого ️️️️➡️️ Angelos Oikonomou
45' +2
Желтая карточка
Дамил Данкерлуи
ГОЛ! 2:0
Харис Мавриас
34'
ГОЛ! 1:0
Хуанпи
26'
Желтая карточка
S. Diaz
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
1
Адриан Чован
(К) ВР
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
7
Амр Варда
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
33
Franck Bambock
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
72
Исмаила Уедраого
ОП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
23
Marios Sofianos
ЦФ
25
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
3-1-1-2-1
13
4
Табидзе
5
Младен
6
Оиконому
37
Цингарас
35
Мавриас
14
Дуарте
10
Хуанпи
7
Карелис
3-2-2-1-1
1
Чован
31
Бергстрем
15
Диамантис
64
27
Данкерлуи
69
Морейра
7
Варда
6
18
Хацистравос
14
54
Лиавас
54
Лиавас
10
Хуанпи
18
Бузукис
18
Бузукис
10
Хуанпи
7
Карелис
15
15
7
Карелис
6
72
Уедраого
72
Уедраого
6
21
Мургос
21
Мургос
15
Диамантис
19
Бетанкор
19
Бетанкор
15
Диамантис
18
Хацистравос
23
23
18
Хацистравос
27
Данкерлуи
25
25
27
Данкерлуи
Остались в запасе
Панетоликос
Пансерраикос
1
Стефанос Капино
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
33
Franck Bambock
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
33
Franck Bambock
ЦП
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панетоликос - Пансерраикос
3
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
22
Офсайды
1
2
Количество передач
403
473
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
Stavros Tsimenteridis, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
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Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
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