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Кифисиас
ОФИ
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
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Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

Кифисиас - ОФИ: обзор матча 16 марта 2024

Кифисиас
16.03.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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ОФИ
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кифисиас - ОФИ
Матч завершен
88'
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Макана Баку
88'
Замена
Сантьяго Москера ️️️️➡️️ Яннис Апостолакис
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
81'
Замена
Виктор Клонаридис ️️️️➡️️ Марко Гобельич
79'
79'
Замена
Адриан Риера ️️️️➡️️ Марко Бакич
70'
Желтая карточка
Мигель Мельядо
Замена
Nikolaos Vafeas ️️️️➡️️ Facundo Soloa
69'
64'
Замена
Луис Фелипе Гальегос ️️️️➡️️ Хесус Хименес
Желтая карточка
Facundo Soloa
62'
59'
Желтая карточка
Марко Бакич
31'
Желтая карточка
Макана Баку
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
31
Лука Цапан
ЦЗ
20
Марко Гобельич
ЦЗ
25
Ivan Milićević
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
17
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
44
Andre Teixeira
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
(К) ЦФ
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
9
Аарон Исека
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
19
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Andrews Tetteh
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
30
Сантьяго Москера
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
28
Луис Феллипе
ЦФ
3
Lucão
ЦФ
3-2-2-4
31
Цапан
20
Гобельич
25
27
5
Канаджижа
17
Крисиума
23
Тьеви
44
16
99
9
Ожегович
4-1-2-1-2
33
64
Ларссон
24
Лампропулос
14
Вурос
99
Абанда
29
Мельядо
88
Бакич
45
Апостолакис
7
Баку
11
Хименес
9
Исека
27
2
2
27
20
Гобельич
19
Клонаридис
19
Клонаридис
20
Гобельич
11
Хименес
8
Гальегос
8
Гальегос
11
Хименес
45
Апостолакис
30
Москера
30
Москера
45
Апостолакис
88
Бакич
23
Риера
23
Риера
88
Бакич
7
Баку
28
Феллипе
28
Феллипе
7
Баку
Остались в запасе
Кифисиас
ОФИ
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
31
Николаос Христогеоргос
ВР
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
3
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
3
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Кифисиас - ОФИ
2
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
8
16
Офсайды
2
3
Количество передач
436
428
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
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Информация о матче
Главный судья:
Michail Matsoukas, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
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- : -
11.05.2024
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Пансерраикос
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
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- : -
11.05.2024
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- : -
12.05.2024
Олимпиакос
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Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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