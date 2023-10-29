Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
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Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»