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Атромитос
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
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Последние матчи
Все
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

Атромитос - ПАС: обзор матча 16 марта 2024

Атромитос
16.03.2024, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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ПАС
37' Э. Гонсалес
61' Г. Цавеллас
90+5' Н. Вергос
49' Г. Памлидис
85' Р. Эррамуспе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - ПАС
Матч завершен
ГОЛ! 3:2
Никос Вергос
90' +5
86'
Желтая карточка
Родриго Эррамуспе
85'
ГОЛ! 2:2
Родриго Эррамуспе
84'
Замена
Мете Каан Демир ️️️️➡️️ Кевин Росеро
Замена
Лукас Асеведо ️️️️➡️️ Аугуст Эрлингмарк
79'
Замена
Никос Вергос ️️️️➡️️ Карол Ангильский
70'
68'
Замена
Мариос Цаусис ️️️️➡️️ Яннис Киакос
ГОЛ! 2:1
Георгиос Цавеллас
61'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Диего Валенсия
56'
Замена
Самюэль Фридьоунссон ️️️️➡️️ Андреас Кюн
55'
49'
ГОЛ! 1:1
Георгиос Памлидис
Желтая карточка
Лоран Де Бок
47'
46'
Замена
Jean-Baptiste Leo ️️️️➡️️ Ангелос Лиасос
46'
Замена
Зисис Карахалиос ️️️️➡️️ Дан Ринстра
45' +3
Желтая карточка
Жорди Осеи-Туту
ГОЛ! 1:0
Эдер Гонсалес
37'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
(К) ЛП
6
Эдер Гонсалес
ОП
17
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
26
Пьер Кунде
ЦП
10
Агуибу Камара
АП
14
Карол Ангильский
ЦФ
18
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
15
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
(К) ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
7
Федерико Хино
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
22
Жорди Осеи-Туту
ПВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
11
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
42
Christos Dimos
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Зисис Карахалиос
ОП
8
Santiago Rosales
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
17
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
3-1-3-1-2
1
28
Де Бок
33
Цавеллас
2
Кечрида
6
Гонсалес
30
Кюн
26
Кунде
17
Эрлингмарк
10
Камара
18
Валенсия
14
Ангильский
3-1-2-3-1
64
Сулис
15
Эррамуспе
4
Пантелакис
30
Киакос
80
Лиасос
23
Ринстра
7
Хино
14
Памлидис
21
Цимас
22
Осеи-Туту
11
Росеро
17
Эрлингмарк
5
Асеведо
5
Асеведо
17
Эрлингмарк
30
Кюн
8
Фридьоунссон
8
Фридьоунссон
30
Кюн
18
Валенсия
29
Вракас
29
Вракас
18
Валенсия
14
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
14
Ангильский
30
Киакос
3
Цаусис
3
Цаусис
30
Киакос
23
Ринстра
5
Карахалиос
5
Карахалиос
23
Ринстра
11
Росеро
77
Демир
77
Демир
11
Росеро
80
Лиасос
17
17
80
Лиасос
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
42
Christos Dimos
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
99
Василиос Атанасиу
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Santiago Rosales
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
42
Christos Dimos
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
99
Василиос Атанасиу
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Santiago Rosales
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
1
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
13
Офсайды
0
5
Количество передач
482
358
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Evangelos Manouchos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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