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Астерас
Волос
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
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Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

Астерас - Волос: обзор матча 16 марта 2024

Астерас
16.03.2024, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Волос
63' М. Комба
69' Х. Мануэль Гарсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Волос
Матч завершен
Желтая карточка
Dino Grozdanic
90' +1
86'
Замена
Панайотис Мораитис ️️️️➡️️ Хуан Мануэль Гарсия
86'
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Тасос Цоканис
Замена
Сито ️️️️➡️️ Хулиан Бартоло
85'
Желтая карточка
Элеутериос Лирацис
84'
82'
Желтая карточка
Георгиос Мигас
77'
Замена
Тасос Цоканис ️️️️➡️️ Факундо Бертольо
Замена
Федерико Альварес ️️️️➡️️ Диамантис Хухумис
75'
69'
ГОЛ! 0:2
Хуан Мануэль Гарсия
63'
ГОЛ! 0:1
Максимилиано Комба
55'
Желтая карточка
Antonio Luna
Замена
Dino Grozdanic ️️️️➡️️ Василиос Сурлис
46'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
10
Julián Palacios
ЦП
21
Василиос Сурлис
АП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
(К) ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Волос
3
Николай Алхо
(К) ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
11
Неманья Главчич
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
13
Antonio Luna
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
19
Bryan Olivera
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
10
Алексис Труй
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
3-2-1-3-1
70
22
Лирацис
69
Алагбе
18
Атьенца
3
Хухумис
19
Кастаньо
10
7
Бартоло
21
Сурлис
11
Креспи
97
Костеас
3-1-4-1-2
3
Алхо
5
Калогеропулос
16
8
де Кампс
18
Бертольо
13
22
Мигас
11
Главчич
20
Комба
31
Гарсия
63
3
Хухумис
29
Альварес
29
Альварес
3
Хухумис
21
Сурлис
30
30
21
Сурлис
7
Бартоло
40
Сито
40
Сито
7
Бартоло
18
Бертольо
6
Цоканис
6
Цоканис
18
Бертольо
Цоканис
10
Труй
10
Труй
Цоканис
31
Гарсия
45
Мораитис
45
Мораитис
31
Гарсия
Остались в запасе
Астерас
Волос
99
Антонис Цифцис
ВР
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
19
Bryan Olivera
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
19
Bryan Olivera
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Астерас - Волос
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
393
468
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Athanasios Tzilos, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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