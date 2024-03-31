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0
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14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
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0
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14 апреля, 10:36
0
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1 : 0
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Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь

Минск - Сморгонь: обзор матча 05 апреля 2024

Минск
05.04.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 3
Матч завершен
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Сморгонь
41' Е. Малашевич
61' К. Забелин (П)
32' Д. Джон
45' К. Леонович
63' К. Леонович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Минск - Сморгонь
Матч завершен
90' +4
Замена
Артур Сагитов ️️️️➡️️ Терентий Луцевич
Вторая желтая
Александр Михаленко
90'
81'
Желтая карточка
Джонатан Джон
81'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Павел Горбач
Желтая карточка
Александр Михаленко
80'
Замена
Семен Пенчук ️️️️➡️️ Фёдор Лебедев
72'
68'
Замена
Павел Селезнев ️️️️➡️️ Артур Тишко
Замена
Максим Шевченко ️️️️➡️️ Родион Печура
65'
63'
ГОЛ! 2:3
Кирилл Леонович
ГОЛ с пенальти! 2:2
Кирилл Забелин
61'
45'
ГОЛ! 1:2
Кирилл Леонович
ГОЛ! 1:1
Евгений Малашевич
41'
32'
ГОЛ! 0:1
Джонатан Джон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
11
Фёдор Лебедев
АП
17
Родион Печура
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
24
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
89
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
25
Лукуман Алиу
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
10
Семен Пенчук
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ПВ
7
Альберт Копытич
ПВ
19
Артур Сагитов
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
3-2-3-2
19
Азарко
18
Михаленко
4
Грекович
2
Дихтиевский
23
Назаренко
80
Денисенко
8
Мигдаленок
17
Печура
77
Малашевич
7
Забелин
11
Лебедев
3-4-1-1-1
12
Охремчук
4
Шалашников
14
Шубович
24
Джон
78
Тишко
89
Камара
30
Лихтин
44
Луцевич
25
Алиу
10
Леонович
23
Горбач
17
Печура
71
Шевченко
71
Шевченко
17
Печура
11
Лебедев
10
Пенчук
10
Пенчук
11
Лебедев
78
Тишко
6
Селезнев
6
Селезнев
78
Тишко
23
Горбач
7
Копытич
7
Копытич
23
Горбач
44
Луцевич
19
Сагитов
19
Сагитов
44
Луцевич
Остались в запасе
Минск
Сморгонь
92
Денис Шпаковский
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
92
Денис Шпаковский
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Минск - Сморгонь
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
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- : -
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