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0
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19 апреля, 09:42
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
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2 : 3
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
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2 : 0
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Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
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Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
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Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
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Днепр
0 : 2
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Неман
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Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр

Сморгонь - Днепр: обзор матча 01 мая 2024

Сморгонь
01.05.2024, среда, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Днепр
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сморгонь - Днепр
Матч завершен
Желтая карточка
Павел Селезнев
87'
Замена
Максим Яблонский ️️️️➡️️ Кирилл Леонович
86'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Терентий Луцевич
86'
77'
Замена
Александр Александрович ️️️️➡️️ Юрий Клочков
Замена
Микаэль Аскаров ️️️️➡️️ Лукуман Алиу
76'
Замена
Павел Горбач ️️️️➡️️ Максим Гаевой
58'
46'
Замена
Ибрагим Каргбо ️️️️➡️️ Даниил Виговский
45'
Желтая карточка
Алексей Дунаев
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
89
Ямусса Камара
ОП
6
Павел Селезнев
ОП
25
Лукуман Алиу
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
91
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
77
Максим Яблонский
ПП
71
Артем Станкевич
ПВ
7
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
19
Артур Сагитов
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
4-2-2-1
1
Новичков
14
Шубович
24
Джон
4
Шалашников
44
Луцевич
89
Камара
6
Селезнев
25
Алиу
27
Гаевой
10
Леонович
4-1-1-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
22
Болтрушевич
23
Дунаев
88
Юркевич
21
Вершинин
55
Краснов
7
Клочков
8
Виговский
91
Артюх
25
Алиу
72
Аскаров
72
Аскаров
25
Алиу
10
Леонович
77
Яблонский
77
Яблонский
10
Леонович
44
Луцевич
7
Копытич
7
Копытич
44
Луцевич
27
Гаевой
23
Горбач
23
Горбач
27
Гаевой
7
Клочков
10
Александрович
10
Александрович
7
Клочков
8
Виговский
9
Каргбо
9
Каргбо
8
Виговский
Остались в запасе
Сморгонь
Днепр
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
19
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Даниил Шапко
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
19
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Сморгонь - Днепр
1
1
Желтые карточки
1
1
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
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