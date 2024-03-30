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БАТЭ
Ислочь
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне
9 апреля, 08:51
6
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
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Последние матчи
Все
БАТЭ
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер

БАТЭ - Ислочь: онлайн-трансляция 03 мая 2024

БАТЭ
03.05.2024, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
- : -
Не начался
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П1
3.05
Х
3.35
П2
2.2
Реклама, 18+
Ислочь
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Белоруссия. Высшая лига
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Текущие
Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
- : -
04.05.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
- : -
04.05.2024
Динамо-Брест
Россия
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