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Славия-Мозырь
Арсенал
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
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Славия-Мозырь
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал

Славия-Мозырь - Арсенал: обзор матча 28 апреля 2024

Славия-Мозырь
28.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
3 : 0
Матч завершен
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Арсенал
19' К. Дрош
88' И. Грудько
90+2' И. Грудько
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия-Мозырь - Арсенал
Матч завершен
Желтая карточка
Павел Чикида
90' +2
ГОЛ! 3:0
Иван Грудько
90' +2
90' +1
Желтая карточка
Дмитрий Радиковский
ГОЛ! 2:0
Иван Грудько
88'
86'
Вторая желтая
Егор Погостнов
Замена
Александр Чиж ️️️️➡️️ Андрей Шемрук
86'
Замена
Сергей Сазончик ️️️️➡️️ Владислав Полоз
86'
84'
Желтая карточка
Егор Погостнов
82'
Замена
Егор Бабич ️️️️➡️️ Вадим Арутюнян
Желтая карточка
Андрей Шемрук
77'
Замена
Юлий Кузнецов ️️️️➡️️ Сергей Тихоновский
76'
Замена
Иван Грудько ️️️️➡️️ Кирилл Кириленко
68'
Замена
Павел Котляров ️️️️➡️️ Александр Джигеро
68'
59'
Замена
Андрей Левковец ️️️️➡️️ Юрий Ловец
Желтая карточка
Андрей Залеский
50'
46'
Замена
Артем Петренко ️️️️➡️️ Руслан Мялковский
46'
Замена
Матвей Герасимов ️️️️➡️️ Данила Годяев
Желтая карточка
Сергей Тихоновский
36'
35'
Желтая карточка
Эдуард Жевнеров
Желтая карточка
Кристиан Дрош
19'
ГОЛ! 1:0
Кристиан Дрош
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
30
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
7
Руслан Мялковский
ЦП
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Славия-Мозырь
20
Иван Грудько
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ВР
34
Артем Сороко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
11
Юлий Кузнецов
ОП
14
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
50
Николай Рябых
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Арсенал
15
Егор Бабич
ЛВ
49
Максим Плотников
ВР
4
Вадим Милютин
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-3-2-1
1
Козлов
15
Шемрук
27
Чикида
93
Бугулов
31
Залеский
49
Джигеро
6
Дрош
5
Тихоновский
88
Кириленко
13
Полоз
8
Ложкин
3-4-2-1
1
Санько
47
Годяев
5
Жевнеров
59
Погостнов
66
Агеев
51
Скшинецкий
30
Арутюнян
13
Орешкевич
11
Ловец
7
Мялковский
7
Радиковский
88
Кириленко
20
Грудько
20
Грудько
88
Кириленко
15
Шемрук
2
Чиж
2
Чиж
15
Шемрук
5
Тихоновский
11
Кузнецов
11
Кузнецов
5
Тихоновский
13
Полоз
14
Сазончик
14
Сазончик
13
Полоз
49
Джигеро
17
Котляров
17
Котляров
49
Джигеро
30
Арутюнян
15
Бабич
15
Бабич
30
Арутюнян
11
Ловец
10
Левковец
10
Левковец
11
Ловец
47
Годяев
39
Герасимов
39
Герасимов
47
Годяев
7
Мялковский
34
Петренко
34
Петренко
7
Мялковский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Арсенал
22
Евгений Иваненко
ВР
34
Артем Сороко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
50
Николай Рябых
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
49
Максим Плотников
ВР
4
Вадим Милютин
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
34
Артем Сороко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
50
Николай Рябых
ЦП
Остались в запасе
49
Максим Плотников
ВР
4
Вадим Милютин
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Арсенал
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
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