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0
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20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
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0
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6 апреля, 11:34
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
16 июля 2023, 11:19
5
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
19 июля 2023, 14:29
2
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2 марта 2021, 12:52
4
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место
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Шахтер
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Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
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2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
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31.03.2024
Слуцк

Шахтер - Слуцк: обзор матча 28 апреля 2024

Шахтер
28.04.2024, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Слуцк
17' М. Ковалевич
3' Н. Мельников
24' О. Омиртаев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шахтер - Слуцк
Матч завершен
Желтая карточка
Никита Баранок
90'
86'
Замена
Илья Дубинец ️️️️➡️️ Илья Тишуров
Желтая карточка
Максим Ковалевич
85'
Замена
Станислав Стефанович ️️️️➡️️ Денис Ковалевич
84'
Замена
Кирилл Янковский ️️️️➡️️ Илья Свириденко
83'
80'
Желтая карточка
Иван Юрин
Вторая желтая
Никита Капленко
77'
Замена
Алексей Гарост ️️️️➡️️ Андрей Денисюк
74'
74'
Замена
Владислав Сычев ️️️️➡️️ Никита Мельников
74'
Замена
Иван Юрин ️️️️➡️️ Ярослав Яроцкий
Желтая карточка
Андрей Макаренко
72'
Замена
Вадим Мартинкевич ️️️️➡️️ Денис Гружевский
64'
59'
Замена
Арсений Ачаповский ️️️️➡️️ Оралхан Омиртаев
59'
Замена
Михаил Сачковский ️️️️➡️️ Сергей Русак
24'
ГОЛ! 1:2
Оралхан Омиртаев
Желтая карточка
Никита Капленко
22'
ГОЛ! 1:1
Максим Ковалевич
17'
15'
Желтая карточка
Илья Тишуров
3'
ГОЛ! 0:1
Никита Мельников
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
55
Никита Капленко
ОП
10
Валон Ахмеди
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
36
Илья Тишуров
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Черник
12
Гружевский
19
Свириденко
22
Баранок
2
Макаренко
55
Капленко
10
Ахмеди
99
Зеньков
88
Ковалевич
49
Денисюк
23
Ковалевич
2-2-2-2-2
44
Садовский
10
Альшаник
12
Былинкин
5
Михнюк
27
Курлович
8
Русак
36
Тишуров
23
Яроцкий
7
Пушняков
11
Мельников
19
Омиртаев
19
Свириденко
80
Янковский
80
Янковский
19
Свириденко
12
Гружевский
87
Мартинкевич
87
Мартинкевич
12
Гружевский
88
Ковалевич
27
Стефанович
27
Стефанович
88
Ковалевич
49
Денисюк
89
Гарост
89
Гарост
49
Денисюк
23
Яроцкий
77
Юрин
77
Юрин
23
Яроцкий
36
Тишуров
29
Дубинец
29
Дубинец
36
Тишуров
8
Русак
6
Сачковский
6
Сачковский
8
Русак
11
Мельников
9
Сычев
9
Сычев
11
Мельников
19
Омиртаев
31
Ачаповский
31
Ачаповский
19
Омиртаев
Остались в запасе
Шахтер
Слуцк
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
30
Илья Брановец
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Гуринович
Статистика матча Шахтер - Слуцк
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
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