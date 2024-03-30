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Ислочь
Неман
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
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Ислочь
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

Ислочь - Неман: обзор матча 27 апреля 2024

Ислочь
27.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Неман
40' А. Шестюк (П)
62' К. Кучинский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ислочь - Неман
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Игорь Костров
77'
Замена
Иван Садовничий ️️️️➡️️ Гулжигит Алыкулов
65'
Замена
Владислав Варакса ️️️️➡️️ Егор Зубович
ГОЛ! 2:0
Константин Кучинский
62'
61'
Замена
️️️️➡️️ Андрей Якимов
Замена
Александр Макась ️️️️➡️️ Александр Шестюк
58'
Желтая карточка
Александр Шестюк
55'
50'
Желтая карточка
Егор Зубович
ГОЛ с пенальти! 1:0
Александр Шестюк
40'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
30
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Игорь Костров
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
88
Владимир Масловский
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
99
Александр Макась
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-4-1-1
28
Свирский
4
Калачев
17
Родионов
20
Веретило
5
Ковель
22
Булмага
29
Ховалко
99
Юдчиц
10
Сенько
13
Шестюк
4-4-1-1
24
Белов
5
Пархоменко
55
Лаврик
33
Карпович
8
Пантя
30
Евдокимов
24
Якимов
9
Костров
88
Савицкий
10
Алыкулов
17
Зубович
13
Шестюк
99
Макась
99
Макась
13
Шестюк
10
Алыкулов
20
Садовничий
20
Садовничий
10
Алыкулов
17
Зубович
99
Варакса
99
Варакса
17
Зубович
Остались в запасе
Ислочь
Неман
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
88
Владимир Масловский
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
88
Владимир Масловский
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Ислочь - Неман
1
2
Желтые карточки
1
2
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- : -
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