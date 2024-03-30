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0
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19 апреля, 09:42
0
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13 апреля, 11:27
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
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Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
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Витебск
2 : 0
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Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
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Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
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30.03.2024
БАТЭ

Витебск - БАТЭ: обзор матча 26 апреля 2024

Витебск
26.04.2024, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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БАТЭ
39' Р. Теверов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витебск - БАТЭ
Матч завершен
Желтая карточка
Дмитрий Харитонов
90' +3
84'
Замена
Вадим Киселев ️️️️➡️️ Андрей Панюков
Замена
Максим Кунцевич ️️️️➡️️ Руслан Теверов
76'
72'
Замена
Роман Пилецкий ️️️️➡️️ Николай Мирский
72'
Замена
Захар Гицелев ️️️️➡️️ Олег Никифоренко
Замена
Карен Варданян ️️️️➡️️ Захар Червяков
62'
60'
Замена
Александр Шведчиков ️️️️➡️️ Владислав Русенчик
53'
Желтая карточка
Илья Алексиевич
46'
Замена
Илья Алексиевич ️️️️➡️️ Александр Ануфриев
ГОЛ! 1:0
Руслан Теверов
39'
35'
Желтая карточка
Виктор Сотников
29'
Желтая карточка
Николай Мирский
19'
Желтая карточка
Александр Мартынов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
24
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Витебск
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
1
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
БАТЭ
22
Захар Гицелев
ПВ
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
3-3-2-2
12
Харитонов
8
Мосесов
23
Наумов
24
Маглуар
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
14
Червяков
4-2-3-1
35
Скопец
4
Мартынов
15
Пашевич
5
Бане
14
Жимо
24
Русенчик
33
Сотников
10
Никифоренко
9
Ануфриев
80
Мирский
11
Панюков
9
Теверов
53
Кунцевич
53
Кунцевич
9
Теверов
14
Червяков
10
Варданян
10
Варданян
14
Червяков
10
Никифоренко
22
Гицелев
22
Гицелев
10
Никифоренко
9
Ануфриев
13
Алексиевич
13
Алексиевич
9
Ануфриев
80
Мирский
27
Пилецкий
27
Пилецкий
80
Мирский
11
Панюков
21
Киселев
21
Киселев
11
Панюков
24
Русенчик
18
Шведчиков
18
Шведчиков
24
Русенчик
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
1
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Витебск - БАТЭ
1
4
Желтые карточки
1
4
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