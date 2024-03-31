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0
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13 апреля, 10:49
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
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0 : 2
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0 : 0
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0 : 2
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Днепр
0 : 2
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Динамо
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21.04.2024
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31.03.2024
Динамо

Днепр - Динамо: обзор матча 27 апреля 2024

Днепр
27.04.2024, суббота, 20:15
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 2
Матч завершен
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Динамо
66' Р. Адеола
79' Д. Алисейко (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Днепр - Динамо
Матч завершен
Замена
Илья Болтрушевич ️️️️➡️️ Глеб Вершинин
89'
79'
ГОЛ в свои ворота! 0:2
Дмитрий Алисейко
77'
Замена
️️️️➡️️ Раймонд Адеола
77'
Замена
Дмитрий Подстрелов ️️️️➡️️ Павел Седько
Замена
Александр Александрович ️️️️➡️️ Даниил Виговский
72'
66'
ГОЛ! 0:1
Раймонд Адеола
61'
Замена
Павел Мелешин ️️️️➡️️ Глеб Жердев
54'
Замена
Трофим Мельниченко ️️️️➡️️ Владимир Хващинский
Желтая карточка
Фёдор Юркевич
45' +1
Желтая карточка
Даниил Виговский
39'
Замена
Сергей Глебко ️️️️➡️️ Антон Лукашов
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
91
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
16
Даниил Силинский
ОП
11
Глеб Жердев
ЛВ
17
Павел Седько
ЛВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
99
Артем Соколовский
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
47
Илья Черняк
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-2-1
54
Генералов
66
Лукашов
23
Дунаев
88
Юркевич
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
8
Виговский
7
Клочков
91
Артюх
3-2-2-2
21
Лапоухов
2
Пигас
26
Калинин
4
Гаврилович
8
Селява
16
Силинский
11
Жердев
17
Седько
10
Хващинский
14
Адеола
21
Вершинин
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
21
Вершинин
66
Лукашов
17
Глебко
17
Глебко
66
Лукашов
8
Виговский
10
Александрович
10
Александрович
8
Виговский
17
Седько
19
Подстрелов
19
Подстрелов
17
Седько
10
Хващинский
81
Мельниченко
81
Мельниченко
10
Хващинский
11
Жердев
9
Мелешин
9
Мелешин
11
Жердев
Остались в запасе
Днепр
Динамо
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
13
Иван Шимакович
ВР
99
Артем Соколовский
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
99
Артем Соколовский
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Днепр - Динамо
2
Желтые карточки
2
0
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- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
04.05.2024
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