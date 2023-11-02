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Торпедо-БелАЗ
Сморгонь
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0
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0
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0
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0
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0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
10 января, 09:09
0
«Пари НН» согласовал первый зимний трансфер
2 ноября 2023, 11:11
1
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
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1 : 0
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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2 : 0
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Минск
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05.04.2024
Сморгонь

Торпедо-БелАЗ - Сморгонь: обзор матча 27 апреля 2024

Торпедо-БелАЗ
27.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сморгонь
25' Д. Лисакович
49' А. Кобет
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
Матч завершен
Замена
Никита Пацко ️️️️➡️️ Вадим Побудей
87'
73'
Желтая карточка
Артур Тишко
65'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Кирилл Леонович
Замена
Илья Василевич ️️️️➡️️ Андрей Кобет
65'
Замена
Тимофей Шарковский ️️️️➡️️ Илья Руцкий
65'
Замена
Антон Ковалев ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
65'
Пенальти не реализован
Вадим Побудей
64'
ГОЛ! 2:0
Андрей Кобет
49'
46'
Замена
Владислав Шубович ️️️️➡️️ Максим Яблонский
Желтая карточка
Алексей Залеский
45' +1
35'
Желтая карточка
Кирилл Леонович
ГОЛ! 1:0
Дмитрий Лисакович
25'
8'
Замена
Артур Тишко ️️️️➡️️ Виталий Лихтин
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
5
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
89
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Лукуман Алиу
ЦП
77
Максим Яблонский
ПП
10
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
97
Максим Мякиш
ОП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
18
Никита Пацко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
23
Илья Василевич
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
6
Павел Селезнев
ОП
7
Альберт Копытич
ПВ
4-1-2-2-1
1
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
44
Бутаревич
10
Лисакович
6
Премудров
30
Побудей
55
Ксенофонтов
7
Кобет
4-2-3-1
1
Новичков
44
Луцевич
24
Джон
4
Шалашников
5
Туре
89
Камара
30
Лихтин
77
Яблонский
25
Алиу
27
Гаевой
10
Леонович
19
Руцкий
21
Шарковский
21
Шарковский
19
Руцкий
Лисакович
22
Шукуров
22
Шукуров
Лисакович
30
Побудей
18
Пацко
18
Пацко
30
Побудей
55
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
7
Кобет
23
Василевич
23
Василевич
7
Кобет
77
Яблонский
14
Шубович
14
Шубович
77
Яблонский
30
Лихтин
78
Тишко
78
Тишко
30
Лихтин
10
Леонович
7
Копытич
7
Копытич
10
Леонович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
97
Максим Мякиш
ОП
Главный тренер
Дмитрий Молош
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
97
Максим Мякиш
ОП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
1
2
Желтые карточки
1
2
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