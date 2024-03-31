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0
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14 апреля, 12:55
0
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13 апреля, 11:13
0
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6 апреля, 14:09
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
6 апреля, 10:32
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Минск» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 10:51
0
«Минск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
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Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
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Гомель
2 : 0
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Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
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Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
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Минск
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Минск
1 : 1
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Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо

Гомель - Минск: обзор матча 28 апреля 2024

Гомель
28.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Минск
33' А. Рылач
87' Р. Жуниор Эффаге
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гомель - Минск
Матч завершен
Желтая карточка
Роман Давискиба
90'
ГОЛ! 2:0
Роди Жуниор Эффаге
87'
85'
Замена
Глеб Кривцов ️️️️➡️️ Родион Печура
Замена
Егор Трояков ️️️️➡️️ Игорь Заяц
83'
Замена
Роман Давискиба ️️️️➡️️ Тимур Пухов
75'
Замена
Алексей Антилевский ️️️️➡️️ Евгений Барсуков
57'
Желтая карточка
Илья Ращеня
56'
ГОЛ! 1:0
Андрей Рылач
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Артур Назаренко
ОП
17
Родион Печура
АП
7
Кирилл Забелин
ЦФ
10
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Роман Давискиба
ЛВ
20
Денис Козловский
ПВ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Минск
19
Максим Азарко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
11
Фёдор Лебедев
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
4-1-3-2
44
Клещук
91
Назаренко
16
Заяц
72
Ращеня
17
Яцкевич
54
Акын
77
Нурымбет
7
Пухов
8
Барсуков
11
Эффаге
2
Рылач
3-4-1-2
92
Шпаковский
18
Михаленко
55
Туманов
4
Грекович
15
Гурбан
6
Душевский
23
Назаренко
2
Дихтиевский
17
Печура
10
Пенчук
7
Забелин
16
Заяц
30
Трояков
30
Трояков
16
Заяц
7
Пухов
14
Давискиба
14
Давискиба
7
Пухов
8
Барсуков
21
Антилевский
21
Антилевский
8
Барсуков
17
Печура
44
Кривцов
44
Кривцов
17
Печура
Остались в запасе
Гомель
Минск
1
Александр Нечаев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Денис Козловский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
19
Максим Азарко
ВР
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
11
Фёдор Лебедев
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Александр Нечаев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Денис Козловский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
11
Фёдор Лебедев
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Гомель - Минск
2
Желтые карточки
2
0
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