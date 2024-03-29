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Динамо-Брест
Нафтан
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
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20 апреля, 12:19
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
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4 : 1
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0 : 0
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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06.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
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1 : 1
20.04.2024
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1 : 0
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Динамо-Брест - Нафтан: обзор матча 26 апреля 2024

Динамо-Брест
26.04.2024, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Нафтан
10' М. Гордейчук
72' М. Гордейчук
49' Р. Папарига
86' Р. Папарига (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо-Брест - Нафтан
Матч завершен
Замена
Матвей Дуксо ️️️️➡️️ Ярослав Орешкевич
90' +2
90' +1
Желтая карточка
Артем Щадин
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2
Роман Папарига
Замена
Денис Ковалевич ️️️️➡️️ Никита Бурак
84'
82'
Замена
Егор Кресс ️️️️➡️️ Антон Сучков
82'
Замена
Никита Некрасов ️️️️➡️️ Игнат Пранович
Замена
Эдгар Олехнович ️️️️➡️️ Михаил Гордейчук
76'
ГОЛ! 2:1
Михаил Гордейчук
72'
Желтая карточка
Александр Свирепа
61'
58'
Желтая карточка
Роман Папарига
58'
Желтая карточка
Игнатий Сидор
49'
ГОЛ! 1:1
Роман Папарига
ГОЛ! 1:0
Михаил Гордейчук
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
19
Владислав Лях
ЛЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Козакевич
19
Лях
2
Муссинга
69
Дзиов
5
Касараб
7
Свирепа
62
Гордейчук
42
Бурак
29
Орешкевич
24
Корцов
63
Барковский
4-1-3-2
13
Харитонович
88
Драбатович
21
Сидор
4
Кучинский
79
Бадоев
7
Колядко
11
Пранович
92
Щадин
20
Марухин
10
Папарига
17
Сучков
62
Гордейчук
23
Олехнович
23
Олехнович
62
Гордейчук
42
Бурак
11
Ковалевич
11
Ковалевич
42
Бурак
29
Орешкевич
17
Дуксо
17
Дуксо
29
Орешкевич
17
Сучков
52
Кресс
52
Кресс
17
Сучков
11
Пранович
9
Некрасов
9
Некрасов
11
Пранович
Остались в запасе
Динамо-Брест
Нафтан
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
27
Артем Турич
ЦП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
27
Артем Турич
ЦП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
1
3
Желтые карточки
1
3
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