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Нафтан
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Минск» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 10:51
0
«Минск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
16 марта, 09:30
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
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2 : 3
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Динамо
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Минск
1 : 1
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
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1 : 0
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0 : 0
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Минск
1 : 1
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Нафтан
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Минск - Нафтан: обзор матча 20 апреля 2024

Минск
20.04.2024, суббота, 14:10
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Нафтан
27' М. Кингу (АГ)
20' В. Марухин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Минск - Нафтан
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Анатолий Санников
84'
Желтая карточка
Александр Кучинский
81'
Замена
Анатолий Санников ️️️️➡️️ Андрей Лебедев
78'
Замена
Артем Щадин ️️️️➡️️ Мидо Кингу
78'
Замена
Егор Кресс ️️️️➡️️ Роман Папарига
Замена
Тимофей Симаненка ️️️️➡️️ Семен Пенчук
77'
73'
Желтая карточка
Мидо Кингу
73'
Пенальти не реализован
Мидо Кингу
Замена
Даниил Душевский ️️️️➡️️ Фёдор Лебедев
67'
66'
Замена
Никита Некрасов ️️️️➡️️ Антон Сучков
66'
Замена
Егор Шедько ️️️️➡️️ Владимир Марухин
ГОЛ в свои ворота! 1:1
Мидо Кингу
27'
20'
ГОЛ! 0:1
Владимир Марухин
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
11
Фёдор Лебедев
АП
17
Родион Печура
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Семен Пенчук
ЦФ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
22
Мидо Кингу
ЛЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Минск
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Артур Кузьмич
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
92
Артем Щадин
АП
9
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
4-1-3-2
92
Шпаковский
15
Гурбан
18
Михаленко
4
Грекович
2
Дихтиевский
23
Назаренко
8
Мигдаленок
17
Печура
11
Лебедев
7
Забелин
10
Пенчук
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
79
Бадоев
5
Лебедев
4
Кучинский
22
Кингу
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
20
Марухин
10
Папарига
11
Лебедев
6
Душевский
6
Душевский
11
Лебедев
10
Пенчук
35
Симаненка
35
Симаненка
10
Пенчук
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
10
Папарига
52
Кресс
52
Кресс
10
Папарига
22
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
22
Кингу
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
20
Марухин
14
Шедько
14
Шедько
20
Марухин
Остались в запасе
Минск
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Артур Кузьмич
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Артур Кузьмич
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Минск - Нафтан
3
Желтые карточки
0
3
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