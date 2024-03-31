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0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
6 апреля, 10:32
0
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2 : 3
31.03.2024
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Минск
2 : 3
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Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
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Гомель
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Гомель
0 : 1
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Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
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Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

Сморгонь - Гомель: обзор матча 19 апреля 2024

Сморгонь
19.04.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Гомель
23' Т. Луцевич
61' К. Леонович
32' В. Яцкевич
62' Р. Жуниор Эффаге
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сморгонь - Гомель
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Илья Грищенко
Замена
Абдул Азиз Туре ️️️️➡️️ Владислав Шубович
86'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Терентий Луцевич
86'
Желтая карточка
Владислав Шубович
83'
82'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Роди Жуниор Эффаге
82'
Замена
Егор Трояков ️️️️➡️️ Владислав Яцкевич
74'
Замена
Денис Козловский ️️️️➡️️ Тимур Пухов
74'
Замена
Евгений Барсуков ️️️️➡️️ Алексей Антилевский
Замена
Максим Яблонский ️️️️➡️️ Кирилл Леонович
69'
Замена
Артур Тишко ️️️️➡️️ Микаэль Аскаров
69'
Замена
Павел Горбач ️️️️➡️️ Максим Гаевой
65'
65'
Замена
Кирилл Ермакович ️️️️➡️️ Сергей Матвейчик
62'
ГОЛ! 2:2
Роди Жуниор Эффаге
ГОЛ! 2:1
Кирилл Леонович
61'
54'
Желтая карточка
Сергей Матвейчик
36'
Желтая карточка
Павел Назаренко
32'
ГОЛ! 1:1
Владислав Яцкевич
ГОЛ! 1:0
Терентий Луцевич
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
89
Ямусса Камара
ОП
25
Лукуман Алиу
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
72
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Сморгонь
5
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
1
Иван Новичков
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
6
Павел Селезнев
ОП
77
Максим Яблонский
ПП
7
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Абинур Нурымбет
АП
20
Денис Козловский
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-4-2-1
12
Охремчук
72
Аскаров
24
Джон
4
Шалашников
44
Луцевич
30
Лихтин
89
Камара
14
Шубович
25
Алиу
27
Гаевой
10
Леонович
3-2-1-2-2
1
Нечаев
72
Ращеня
3
Матвейчик
16
Заяц
91
Назаренко
17
Яцкевич
54
Акын
2
Рылач
7
Пухов
11
Эффаге
21
Антилевский
14
Шубович
5
Туре
5
Туре
14
Шубович
72
Аскаров
78
Тишко
78
Тишко
72
Аскаров
10
Леонович
77
Яблонский
77
Яблонский
10
Леонович
44
Луцевич
7
Копытич
7
Копытич
44
Луцевич
27
Гаевой
23
Горбач
23
Горбач
27
Гаевой
17
Яцкевич
30
Трояков
30
Трояков
17
Яцкевич
7
Пухов
20
Козловский
20
Козловский
7
Пухов
21
Антилевский
8
Барсуков
8
Барсуков
21
Антилевский
3
Матвейчик
27
Ермакович
27
Ермакович
3
Матвейчик
11
Эффаге
9
Грищенко
9
Грищенко
11
Эффаге
Остались в запасе
Сморгонь
Гомель
1
Иван Новичков
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
77
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
6
Павел Селезнев
ОП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
77
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Сморгонь - Гомель
1
3
Желтые карточки
1
3
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