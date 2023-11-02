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Торпедо-БелАЗ
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
Спартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
10 апреля, 17:52
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
Спартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
10 апреля, 17:52
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
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0
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Торпедо-БелАЗ
1 : 0
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Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
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Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
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Торпедо-БелАЗ
2 : 0
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Неман
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31.03.2024
Слуцк

Динамо - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 21 апреля 2024

Динамо
21.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
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Торпедо-БелАЗ
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
76'
Желтая карточка
Андрей Кобет
72'
Замена
Вадим Побудей ️️️️➡️️ Илья Руцкий
Замена
Павел Седько ️️️️➡️️ Павел Мелешин
69'
Замена
Илья Черняк ️️️️➡️️ Дмитрий Подстрелов
69'
64'
Замена
Андрей Кобет ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
64'
Замена
Илья Василевич ️️️️➡️️ Антон Ковалев
64'
Замена
Денис Лаптев ️️️️➡️️ Максим Скавыш
Замена
Глеб Жердев ️️️️➡️️ Игорь Школик
46'
Замена
Даниил Силинский ️️️️➡️️ Никита Демченко
46'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
97
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
16
Даниил Силинский
ОП
17
Павел Седько
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
47
Илья Черняк
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Андрей Кобет
ЦФ
51
Денис Лаптев
ЦФ
23
Илья Василевич
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
66
Рай
4
Гаврилович
67
Бегунов
2
Пигас
8
Селява
80
Школик
88
Демченко
19
Подстрелов
9
Мелешин
14
Адеола
4-2-1-2-1
1
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
97
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
15
Скавыш
88
Демченко
16
Силинский
16
Силинский
88
Демченко
9
Мелешин
17
Седько
17
Седько
9
Мелешин
80
Школик
11
Жердев
11
Жердев
80
Школик
19
Подстрелов
47
Черняк
47
Черняк
19
Подстрелов
19
Руцкий
30
Побудей
30
Побудей
19
Руцкий
55
Ксенофонтов
7
Кобет
7
Кобет
55
Ксенофонтов
15
Скавыш
51
Лаптев
51
Лаптев
15
Скавыш
17
Ковалев
23
Василевич
23
Василевич
17
Ковалев
Остались в запасе
Динамо
Торпедо-БелАЗ
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо - Торпедо-БелАЗ
1
Желтые карточки
0
1
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- : -
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- : -
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