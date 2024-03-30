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0
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0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне
9 апреля, 08:51
6
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
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0 : 0
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
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19.04.2024
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Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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06.04.2024
Днепр

БАТЭ - Днепр: обзор матча 19 апреля 2024

БАТЭ
19.04.2024, пятница, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Днепр
67' А. Мартынов
47' Ю. Клочков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол БАТЭ - Днепр
Матч завершен
84'
Замена
Даниил Виговский ️️️️➡️️ Бони Амиан
84'
Замена
Красимир Капов ️️️️➡️️ Мартин Артюх
Замена
Павел Пашевич ️️️️➡️️ Матвей Свидинский
78'
ГОЛ! 1:1
Александр Мартынов
67'
64'
Замена
Данил Анкудинов ️️️️➡️️ Ибрагим Каргбо
Замена
Александр Шведчиков ️️️️➡️️ Александр Ануфриев
64'
Замена
Николай Мирский ️️️️➡️️ Владислав Русенчик
64'
63'
Желтая карточка
Дмитрий Алисейко
47'
ГОЛ! 0:1
Юрий Клочков
46'
Замена
Александр Александрович ️️️️➡️️ Сергей Глебко
35'
Замена
Мартин Артюх ️️️️➡️️ Дональд Донго
Желтая карточка
Александр Мартынов
32'
1'
Желтая карточка
Сергей Глебко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
24
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Сергей Глебко
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
5
Дональд Донго
ЛВ
35
Бони Амиан
ЦФ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
80
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Днепр
93
Данил Анкудинов
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Игнатьев
14
Жимо
5
Бане
98
Свидинский
4
Мартынов
13
Алексиевич
24
Русенчик
33
Сотников
10
Никифоренко
9
Ануфриев
11
Панюков
3-1-2-2-2
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
88
Юркевич
21
Вершинин
17
Глебко
55
Краснов
7
Клочков
5
Донго
9
Каргбо
35
Амиан
98
Свидинский
15
Пашевич
15
Пашевич
98
Свидинский
24
Русенчик
80
Мирский
80
Мирский
24
Русенчик
9
Ануфриев
18
Шведчиков
18
Шведчиков
9
Ануфриев
9
Каргбо
93
Анкудинов
93
Анкудинов
9
Каргбо
17
Глебко
10
Александрович
10
Александрович
17
Глебко
35
Амиан
8
Виговский
8
Виговский
35
Амиан
Артюх
69
Капов
69
Капов
Артюх
5
Донго
91
Артюх
91
Артюх
5
Донго
Остались в запасе
БАТЭ
Днепр
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча БАТЭ - Днепр
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
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- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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