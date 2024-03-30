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Неман
Витебск
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
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Неман
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь

Неман - Витебск: обзор матча 21 апреля 2024

Неман
21.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Витебск
85' Д. Гирс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Неман - Витебск
Матч завершен
90' +2
Замена
Юрий Половинкин ️️️️➡️️ Владлен Аникеев
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Дмитрий Гирс
80'
Желтая карточка
Артем Скитов
Замена
Владислав Варакса ️️️️➡️️ Сергей Карпович
78'
Замена
Иван Садовничий ️️️️➡️️ Гулжигит Алыкулов
78'
65'
Замена
Владлен Аникеев ️️️️➡️️ Карен Варданян
Замена
Руслан Лисакович ️️️️➡️️ Андрей Якимов
60'
Замена
Илья Кухарчик ️️️️➡️️ Олег Евдокимов
60'
Замена
Егор Зубович ️️️️➡️️ Леонард Гвет
43'
25'
Замена
Семён Егоров ️️️️➡️️ Вепа Жумаев
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Олег Евдокимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Белов
8
Пантя
5
Пархоменко
55
Лаврик
33
Карпович
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
30
Евдокимов
10
Алыкулов
7
Гвет
4-1-3-2
12
Харитонов
3
Жумаев
4
Скитов
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
55
Гирс
7
Лисовский
18
Скибский
14
Червяков
10
Варданян
10
Алыкулов
20
Садовничий
20
Садовничий
10
Алыкулов
24
Якимов
23
Лисакович
23
Лисакович
24
Якимов
33
Карпович
99
Варакса
99
Варакса
33
Карпович
30
Евдокимов
11
Кухарчик
11
Кухарчик
30
Евдокимов
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
3
Жумаев
22
Егоров
22
Егоров
3
Жумаев
Аникеев
21
Половинкин
21
Половинкин
Аникеев
10
Варданян
15
Аникеев
15
Аникеев
10
Варданян
Остались в запасе
Неман
Витебск
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Неман - Витебск
1
Желтые карточки
0
1
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- : -
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Ислочь
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- : -
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