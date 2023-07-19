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Слуцк
Ислочь
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
19 июля 2023, 14:29
2
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2 марта 2021, 12:52
4
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место
16 мая 2020, 21:13
1
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
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0 : 0
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Шахтер
1 : 2
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Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер

Слуцк - Ислочь: обзор матча 21 апреля 2024

Слуцк
21.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 3
Матч завершен
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Ислочь
78' С. Пушняков
17' А. Шестюк
20' А. Шестюк
53' Е. Юдчиц
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слуцк - Ислочь
Матч завершен
83'
Замена
Всеволод Нихаев ️️️️➡️️ Вичу Булмага
82'
Замена
Мирас Кобеев ️️️️➡️️ Иван Ховалко
80'
Желтая карточка
Олег Веретило
ГОЛ! 1:3
Сергей Пушняков
78'
Замена
Максим Омельянчук ️️️️➡️️ Никита Мельников
71'
66'
Замена
Александр Макась ️️️️➡️️ Александр Шестюк
Замена
Арсений Ачаповский ️️️️➡️️ Владислав Сычев
61'
Замена
Оралхан Омиртаев ️️️️➡️️ Илья Тишуров
57'
53'
ГОЛ! 0:3
Евгений Юдчиц
46'
Замена
Валерий Сенько ️️️️➡️️ Даниил Галята
Замена
Ярослав Яроцкий ️️️️➡️️ Иван Юрин
46'
Замена
Иван Михнюк ️️️️➡️️ Михаил Сачковский
46'
Желтая карточка
Иван Юрин
43'
31'
Желтая карточка
Вичу Булмага
Желтая карточка
Владислав Сычев
30'
Желтая карточка
Илья Тишуров
24'
22'
Желтая карточка
Илья Калачев
20'
ГОЛ! 0:2
Александр Шестюк
17'
ГОЛ! 0:1
Александр Шестюк
Желтая карточка
Михаил Сачковский
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
36
Илья Тишуров
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
88
Владимир Масловский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
99
Александр Макась
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Брановец
77
Юрин
12
Былинкин
10
Альшаник
27
Курлович
6
Сачковский
9
Сычев
36
Тишуров
8
Русак
7
Пушняков
11
Мельников
3-4-1-1
28
Свирский
5
Ковель
4
Калачев
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
29
Ховалко
17
Родионов
25
Галята
13
Шестюк
6
Сачковский
5
Михнюк
5
Михнюк
6
Сачковский
11
Мельников
18
Омельянчук
18
Омельянчук
11
Мельников
77
Юрин
23
Яроцкий
23
Яроцкий
77
Юрин
36
Тишуров
19
Омиртаев
19
Омиртаев
36
Тишуров
9
Сычев
31
Ачаповский
31
Ачаповский
9
Сычев
29
Ховалко
11
Кобеев
11
Кобеев
29
Ховалко
25
Галята
10
Сенько
10
Сенько
25
Галята
22
Булмага
82
Нихаев
82
Нихаев
22
Булмага
13
Шестюк
99
Макась
99
Макась
13
Шестюк
Остались в запасе
Слуцк
Ислочь
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
24
Артем Денисенко
ВР
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
88
Владимир Масловский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
88
Владимир Масловский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Слуцк - Ислочь
4
4
Желтые карточки
4
4
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