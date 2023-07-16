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Арсенал
Шахтер
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
16 июля 2023, 11:19
5
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Последние матчи
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Арсенал
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер

Арсенал - Шахтер: обзор матча 20 апреля 2024

Арсенал
20.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Шахтер
4' Д. Радиковский
38' Д. Радиковский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Шахтер
Матч завершен
87'
Замена
Владислав Кабышев ️️️️➡️️ Никита Капленко
87'
Замена
Илья Свириденко ️️️️➡️️ Денис Ковалевич
Замена
Евгений Сакута ️️️️➡️️ Данила Годяев
87'
Замена
Александр Позняк ️️️️➡️️ Юрий Ловец
81'
Замена
Матвей Герасимов ️️️️➡️️ Дмитрий Радиковский
75'
ГОЛ! 2:0
Дмитрий Радиковский
38'
ГОЛ! 1:0
Дмитрий Радиковский
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
30
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
7
Руслан Мялковский
ЦП
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
55
Никита Капленко
ОП
10
Валон Ахмеди
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Арсенал
50
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
19
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
17
Владислав Кабышев
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
3-4-2-1
1
Санько
5
Жевнеров
47
Годяев
59
Погостнов
13
Орешкевич
30
Арутюнян
51
Скшинецкий
66
Агеев
11
Ловец
7
Мялковский
7
Радиковский
4-1-2-2-1
1
Игнатович
2
Макаренко
22
Баранок
4
Шестиловский
12
Гружевский
55
Капленко
10
Ахмеди
99
Зеньков
87
Мартинкевич
88
Ковалевич
23
Ковалевич
11
Ловец
72
Позняк
72
Позняк
11
Ловец
47
Годяев
77
Сакута
77
Сакута
47
Годяев
7
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
7
Радиковский
88
Ковалевич
19
Свириденко
19
Свириденко
88
Ковалевич
55
Капленко
17
Кабышев
17
Кабышев
55
Капленко
Остались в запасе
Арсенал
Шахтер
50
Матвей Коврук
ВР
20
Никита Халимончик
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Андрей Левковец
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
50
Матвей Коврук
ВР
20
Никита Халимончик
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Андрей Левковец
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Станислав Суворов
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Минск
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
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Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
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Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
- : -
04.05.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
- : -
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