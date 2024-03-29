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Славия-Мозырь
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0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
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Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
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14.04.2024
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29.03.2024
Сморгонь

Славия-Мозырь - Динамо-Брест: обзор матча 20 апреля 2024

Славия-Мозырь
20.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо-Брест
21' К. Дрош
45' Д. Муссинга
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Матч завершен
Желтая карточка
Кирилл Кириленко
90' +4
Желтая карточка
Кристиан Дрош
90' +3
69'
Желтая карточка
Александр Свирепа
Замена
Владислав Ложкин ️️️️➡️️ Александр Джигеро
65'
59'
Желтая карточка
Максим Касараб
45'
ГОЛ! 1:1
Джордж Муссинга
25'
Желтая карточка
Владислав Лях
Желтая карточка
Сергей Тихоновский
25'
ГОЛ! 1:0
Кристиан Дрош
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
6
Кристиан Дрош
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
19
Владислав Лях
ЛЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
27
Артем Турич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Козлов
27
Чикида
15
Шемрук
93
Бугулов
12
Иванов
31
Залеский
49
Джигеро
5
Тихоновский
6
Дрош
13
Полоз
88
Кириленко
4-1-2-2-1
16
Козакевич
2
Муссинга
69
Дзиов
5
Касараб
19
Лях
7
Свирепа
27
Турич
62
Гордейчук
29
Орешкевич
24
Корцов
63
Барковский
49
Джигеро
8
Ложкин
8
Ложкин
49
Джигеро
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо-Брест
3
3
Желтые карточки
3
3
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