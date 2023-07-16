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Шахтер
Славия-Мозырь
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
16 июля 2023, 11:19
5
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
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Шахтер
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь

Шахтер - Славия-Мозырь: обзор матча 14 апреля 2024

Шахтер
14.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 3
Матч завершен
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Славия-Мозырь
61' В. Ложкин (АГ)
5' П. Чикида (П)
35' В. Ложкин
90' Ю. Кузнецов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шахтер - Славия-Мозырь
Матч завершен
90'
ГОЛ! 1:3
Юлий Кузнецов
88'
Замена
Андрей Шемрук ️️️️➡️️ Павел Котляров
85'
Желтая карточка
Юлий Кузнецов
83'
Замена
Иван Грудько ️️️️➡️️ Ермек Кенжебаев
Замена
Станислав Стефанович ️️️️➡️️ Денис Гружевский
83'
Замена
Андрей Макаренко ️️️️➡️️ Семен Шестиловский
74'
68'
Замена
Павел Котляров ️️️️➡️️ Кирилл Кириленко
67'
Замена
Юлий Кузнецов ️️️️➡️️ Владислав Полоз
Замена
Валон Ахмеди ️️️️➡️️ Андрей Денисюк
65'
Замена
Никита Капленко ️️️️➡️️ Илья Свириденко
65'
Желтая карточка
Денис Ковалевич
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
Владислав Ложкин
61'
Желтая карточка
Семен Шестиловский
56'
53'
Желтая карточка
Владислав Полоз
46'
Замена
Ермек Кенжебаев ️️️️➡️️ Роман Грибовский
35'
ГОЛ! 0:2
Владислав Ложкин
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Павел Чикида
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
55
Никита Капленко
ОП
10
Валон Ахмеди
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
27
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Славия-Мозырь
20
Иван Грудько
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
3-2-1-3-1
1
Игнатович
22
Баранок
19
Свириденко
80
Янковский
12
Гружевский
4
Шестиловский
99
Зеньков
88
Ковалевич
49
Денисюк
87
Мартинкевич
23
Ковалевич
4-2-2-2
1
Козлов
31
Залеский
27
Чикида
93
Бугулов
12
Иванов
6
Дрош
5
Тихоновский
13
Полоз
88
Кириленко
7
Грибовский
8
Ложкин
4
Шестиловский
2
Макаренко
2
Макаренко
4
Шестиловский
19
Свириденко
55
Капленко
55
Капленко
19
Свириденко
49
Денисюк
10
Ахмеди
10
Ахмеди
49
Денисюк
12
Гружевский
27
Стефанович
27
Стефанович
12
Гружевский
Кенжебаев
20
Грудько
20
Грудько
Кенжебаев
Котляров
15
Шемрук
15
Шемрук
Котляров
13
Полоз
11
Кузнецов
11
Кузнецов
13
Полоз
7
Грибовский
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
7
Грибовский
88
Кириленко
17
Котляров
17
Котляров
88
Кириленко
Остались в запасе
Шахтер
Славия-Мозырь
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
2
2
Желтые карточки
2
2
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