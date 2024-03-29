Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ислочь
Арсенал
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ислочь
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал

Ислочь - Арсенал: обзор матча 13 апреля 2024

Ислочь
13.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Арсенал
45+2' Д. Радиковский
46' Д. Радиковский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ислочь - Арсенал
Матч завершен
89'
Замена
Вадим Милютин ️️️️➡️️ Вадим Арутюнян
Замена
Юрий Кравченко ️️️️➡️️ Владислав Журавлев
77'
74'
Замена
Руслан Мялковский ️️️️➡️️ Дмитрий Радиковский
68'
Замена
Станислав Атрашкевич ️️️️➡️️ Евгений Сакута
Замена
Константин Кучинский ️️️️➡️️ Кирилл Гоманов
62'
Замена
Иван Ховалко ️️️️➡️️ Мирас Кобеев
56'
Замена
Александр Шестюк ️️️️➡️️ Вичу Булмага
52'
46'
ГОЛ! 0:2
Дмитрий Радиковский
46'
Замена
Егор Бабич ️️️️➡️️ Данила Годяев
Замена
Даниил Галята ️️️️➡️️ Валерий Сенько
46'
46'
Замена
Дмитрий Матяш ️️️️➡️️ Андрей Левковец
45' +2
ГОЛ! 0:1
Дмитрий Радиковский
26'
Желтая карточка
Егор Погостнов
Желтая карточка
Александр Макась
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
80
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
99
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
30
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
10
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Ислочь
29
Иван Ховалко
ОП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
19
Константин Кучинский
ПЗ
13
Александр Шестюк
ЦФ
24
Артем Денисенко
ВР
25
Даниил Галята
ЦП
5
Максим Ковель
ЦЗ
87
Юрий Кравченко
ЦП
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Владимир Масловский
ЦП
Арсенал
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
50
Матвей Коврук
ВР
7
Руслан Мялковский
ЦП
35
Алексей Васильев
ВР
34
Артем Петренко
ЦФ
20
Никита Халимончик
ПЗ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
3-2-1-2-2
28
Свирский
4
Калачев
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
10
Сенько
21
Журавлев
80
Гоманов
99
Макась
82
Нихаев
3-4-1-1-1
1
Санько
59
Погостнов
5
Жевнеров
47
Годяев
66
Агеев
30
Арутюнян
51
Скшинецкий
72
Позняк
10
Левковец
77
Сакута
7
Радиковский
11
Кобеев
29
Ховалко
29
Ховалко
11
Кобеев
80
Гоманов
19
Кучинский
19
Кучинский
80
Гоманов
22
Булмага
13
Шестюк
13
Шестюк
22
Булмага
10
Сенько
25
Галята
25
Галята
10
Сенько
21
Журавлев
87
Кравченко
87
Кравченко
21
Журавлев
77
Сакута
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
77
Сакута
7
Радиковский
7
Мялковский
7
Мялковский
7
Радиковский
10
Левковец
25
Матяш
25
Матяш
10
Левковец
47
Годяев
15
Бабич
15
Бабич
47
Годяев
30
Арутюнян
4
Милютин
4
Милютин
30
Арутюнян
Остались в запасе
Ислочь
Арсенал
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
24
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Владимир Масловский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
50
Матвей Коврук
ВР
35
Алексей Васильев
ВР
34
Артем Петренко
ЦФ
20
Никита Халимончик
ПЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
24
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Владимир Масловский
ЦП
Остались в запасе
50
Матвей Коврук
ВР
35
Алексей Васильев
ВР
34
Артем Петренко
ЦФ
20
Никита Халимончик
ПЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Ислочь - Арсенал
1
1
Желтые карточки
1
1
Белоруссия. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+