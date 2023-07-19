«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место