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26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
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Слуцк

Витебск - Слуцк: обзор матча 12 апреля 2024

Витебск
12.04.2024, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Слуцк
77' Р. Теверов
90+2' Я. Скибский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витебск - Слуцк
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Ян Скибский
90' +2
85'
Замена
Максим Омельянчук ️️️️➡️️ Владислав Сычев
Замена
Владлен Аникеев ️️️️➡️️ Руслан Теверов
83'
ГОЛ! 1:0
Руслан Теверов
77'
72'
Желтая карточка
Сергей Пушняков
Желтая карточка
Дмитрий Гирс
70'
68'
Желтая карточка
Михаил Сачковский
Желтая карточка
Вепа Жумаев
64'
Замена
Захар Червяков ️️️️➡️️ Карен Варданян
58'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-1-3-2
12
Харитонов
8
Мосесов
4
Скитов
23
Наумов
3
Жумаев
30
Башилов
18
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
3-2-2-1-2
30
Брановец
10
Альшаник
12
Былинкин
77
Юрин
6
Сачковский
27
Курлович
9
Сычев
8
Русак
7
Пушняков
19
Омиртаев
11
Мельников
9
Теверов
15
Аникеев
15
Аникеев
9
Теверов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
9
Сычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
9
Сычев
Остались в запасе
Витебск
Слуцк
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Александр Гуринович
Статистика матча Витебск - Слуцк
2
2
Желтые карточки
2
2
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