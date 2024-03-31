Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Днепр
Неман
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Днепр
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

Днепр - Неман: обзор матча 13 апреля 2024

Днепр
13.04.2024, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Неман
29' Л. Гвет
63' Л. Гвет
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Днепр - Неман
Матч завершен
76'
Замена
Илья Кухарчик ️️️️➡️️ Сергей Карпович
Замена
Даниил Виговский ️️️️➡️️ Александр Александрович
76'
Замена
Майкл Огболе ️️️️➡️️ Юрий Клочков
70'
Замена
Данил Анкудинов ️️️️➡️️ Бони Амиан
70'
70'
Замена
Алексей Лаврик ️️️️➡️️ Егор Пархоменко
63'
ГОЛ! 0:2
Леонард Гвет
63'
Замена
Максим Кравцов ️️️️➡️️ Павел Савицкий
63'
Замена
Руслан Лисакович ️️️️➡️️ Андрей Якимов
63'
Замена
Егор Зубович ️️️️➡️️ Леонард Гвет
Замена
Никита Краснов ️️️️➡️️ Ибрагим Каргбо
63'
Вторая желтая
Антон Лукашов
54'
Замена
Глеб Вершинин ️️️️➡️️ Дональд Донго
46'
Желтая карточка
Антон Лукашов
36'
29'
ГОЛ! 0:1
Леонард Гвет
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
10
Александр Александрович
АП
7
Юрий Клочков
АП
5
Дональд Донго
ЛВ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
35
Бони Амиан
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Олег Евдокимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Днепр
99
Майкл Огболе
ЦФ
93
Данил Анкудинов
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
4-1-3-2
54
Генералов
16
Алисейко
88
Юркевич
23
Дунаев
66
Лукашов
17
Глебко
5
Донго
7
Клочков
10
Александрович
35
Амиан
9
Каргбо
4-1-3-1-1
24
Белов
90
Космынин
33
Карпович
5
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
30
Евдокимов
10
Алыкулов
7
Гвет
7
Клочков
99
Огболе
99
Огболе
7
Клочков
35
Амиан
93
Анкудинов
93
Анкудинов
35
Амиан
5
Донго
21
Вершинин
21
Вершинин
5
Донго
9
Каргбо
55
Краснов
55
Краснов
9
Каргбо
10
Александрович
8
Виговский
8
Виговский
10
Александрович
5
Пархоменко
55
Лаврик
55
Лаврик
5
Пархоменко
24
Якимов
23
Лисакович
23
Лисакович
24
Якимов
33
Карпович
11
Кухарчик
11
Кухарчик
33
Карпович
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
Остались в запасе
Днепр
Неман
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Днепр - Неман
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Белоруссия. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+