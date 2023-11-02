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19 апреля, 09:42
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21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
10 января, 09:09
0
«Пари НН» согласовал первый зимний трансфер
2 ноября 2023, 11:11
1
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне
9 апреля, 08:51
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Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
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2 : 0
13.04.2024
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БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ

Торпедо-БелАЗ - БАТЭ: обзор матча 13 апреля 2024

Торпедо-БелАЗ
13.04.2024, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
БАТЭ
71' К. Премудров
78' И. Василевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Матч завершен
Желтая карточка
Денис Левицкий
89'
87'
Замена
Виктор Сотников ️️️️➡️️ Сиди Бане
Замена
Максим Мякиш ️️️️➡️️ Алексей Бутаревич
81'
ГОЛ! 2:0
Илья Василевич
78'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Премудров
71'
Желтая карточка
Алексей Бутаревич
67'
65'
Желтая карточка
Сиди Бане
Замена
Максим Скавыш ️️️️➡️️ Денис Лаптев
64'
Замена
Антон Ковалев ️️️️➡️️ Андрей Кобет
57'
Замена
Илья Василевич ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
57'
Желтая карточка
Денис Лаптев
56'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
51
Денис Лаптев
ЦФ
7
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Владислав Русенчик
ЦП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
97
Максим Мякиш
ОП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
23
Илья Василевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Абрамович
11
Левицкий
19
Руцкий
13
Залеский
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Премудров
10
Лисакович
55
Ксенофонтов
7
Кобет
51
Лаптев
3-2-1-2-1
35
Скопец
5
Бане
4
Мартынов
3
Хадаркевич
25
Нескоромный
14
Жимо
24
Русенчик
9
Ануфриев
10
Никифоренко
11
Панюков
44
Бутаревич
97
Мякиш
97
Мякиш
44
Бутаревич
7
Кобет
17
Ковалев
17
Ковалев
7
Кобет
55
Ксенофонтов
23
Василевич
23
Василевич
55
Ксенофонтов
51
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
51
Лаптев
5
Бане
33
Сотников
33
Сотников
5
Бане
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
3
1
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига
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Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
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