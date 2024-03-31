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0
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13 апреля, 11:13
0
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0
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0
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19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
6 апреля, 10:32
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
Спартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
10 апреля, 17:52
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2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
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Динамо
2 : 2
07.04.2024
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Минск
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31.03.2024
Динамо

Гомель - Динамо: обзор матча 13 апреля 2024

Гомель
13.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо
23' П. Седько
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гомель - Динамо
Матч завершен
85'
Замена
Владислав Калинин ️️️️➡️️ Игорь Школик
85'
Замена
Владимир Хващинский ️️️️➡️️ Павел Мелешин
Замена
Абинур Нурымбет ️️️️➡️️ Тимур Пухов
76'
Замена
Кирилл Ермакович ️️️️➡️️ Павел Назаренко
75'
75'
Замена
Вадим Пигас ️️️️➡️️ Павел Седько
Замена
Егор Мычелкин ️️️️➡️️ Евгений Барсуков
69'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Роди Жуниор Эффаге
57'
Замена
Денис Козловский ️️️️➡️️ Алексей Антилевский
57'
52'
Замена
Илья Черняк ️️️️➡️️ Дмитрий Подстрелов
36'
Желтая карточка
Павел Мелешин
23'
ГОЛ! 0:1
Павел Седько
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Рай
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
80
Игорь Школик
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Павел Седько
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
20
Денис Козловский
ПВ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-3-2
1
Нечаев
16
Заяц
72
Ращеня
30
Трояков
17
Яцкевич
91
Назаренко
14
Давискиба
7
Пухов
8
Барсуков
21
Антилевский
11
Эффаге
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
5
Апетенок
66
Рай
8
Селява
80
Школик
7
Быков
19
Подстрелов
17
Седько
9
Мелешин
14
Адеола
8
Барсуков
99
Мычелкин
99
Мычелкин
8
Барсуков
7
Пухов
77
Нурымбет
77
Нурымбет
7
Пухов
21
Антилевский
20
Козловский
20
Козловский
21
Антилевский
91
Назаренко
27
Ермакович
27
Ермакович
91
Назаренко
11
Эффаге
9
Грищенко
9
Грищенко
11
Эффаге
80
Школик
26
Калинин
26
Калинин
80
Школик
17
Седько
2
Пигас
2
Пигас
17
Седько
19
Подстрелов
47
Черняк
47
Черняк
19
Подстрелов
9
Мелешин
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Мелешин
Остались в запасе
Гомель
Динамо
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Гомель - Динамо
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Белоруссия. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
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