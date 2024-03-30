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1 мая, 09:39
0
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26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
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Сморгонь
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Нафтан
0 : 0
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Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
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Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 1
20.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
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Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь

Нафтан - Сморгонь: обзор матча 14 апреля 2024

Нафтан
14.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сморгонь
63' В. Марухин
90+4' В. Шубович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нафтан - Сморгонь
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 1:1
Владислав Шубович
Желтая карточка
Алексей Харитонович
90' +3
90' +3
Желтая карточка
Альберт Копытич
Замена
Егор Кресс ️️️️➡️️ Роман Папарига
90' +1
80'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Кирилл Леонович
Замена
Егор Шедько ️️️️➡️️ Антон Сучков
77'
64'
Замена
Артур Сагитов ️️️️➡️️ Ямусса Камара
64'
Замена
Максим Яблонский ️️️️➡️️ Павел Горбач
ГОЛ! 1:0
Владимир Марухин
63'
Замена
Владимир Марухин ️️️️➡️️ Арсен Джиоев
60'
58'
Замена
Владислав Шубович ️️️️➡️️ Абдул Азиз Туре
Замена
Мидо Кингу ️️️️➡️️ Артем Щадин
46'
46'
Замена
Павел Селезнев ️️️️➡️️ Максим Гаевой
Желтая карточка
Антон Сучков
31'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
4
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
5
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
89
Ямусса Камара
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Лукуман Алиу
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Нафтан
22
Мидо Кингу
ЛЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
6
Павел Селезнев
ОП
77
Максим Яблонский
ПП
7
Альберт Копытич
ПВ
71
Артем Станкевич
ПВ
19
Артур Сагитов
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-1-3-2
13
Харитонович
4
Кучинский
5
Лебедев
88
Драбатович
79
Бадоев
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
31
Джиоев
10
Папарига
4-2-2-1-1
12
Охремчук
4
Шалашников
5
Туре
44
Луцевич
24
Джон
30
Лихтин
89
Камара
27
Гаевой
25
Алиу
10
Леонович
23
Горбач
92
Щадин
22
Кингу
22
Кингу
92
Щадин
10
Папарига
52
Кресс
52
Кресс
10
Папарига
31
Джиоев
20
Марухин
20
Марухин
31
Джиоев
17
Сучков
14
Шедько
14
Шедько
17
Сучков
5
Туре
14
Шубович
14
Шубович
5
Туре
27
Гаевой
6
Селезнев
6
Селезнев
27
Гаевой
23
Горбач
77
Яблонский
77
Яблонский
23
Горбач
10
Леонович
7
Копытич
7
Копытич
10
Леонович
89
Камара
19
Сагитов
19
Сагитов
89
Камара
Остались в запасе
Нафтан
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Нафтан - Сморгонь
2
1
Желтые карточки
2
1
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