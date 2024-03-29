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20 апреля, 10:58
0
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14 апреля, 12:55
0
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0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
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2 : 3
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1 : 0
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31.03.2024
Динамо

Динамо-Брест - Минск: обзор матча 14 апреля 2024

Динамо-Брест
14.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Минск
90+2' Г. Барковский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо-Брест - Минск
Матч завершен
90' +3
Вторая желтая
Евгений Малашевич
ГОЛ! 1:0
Герман Барковский
90' +2
Замена
Джордж Муссинга ️️️️➡️️ Эдгар Олехнович
90'
Желтая карточка
Денис Ковалевич
89'
Замена
Денис Ковалевич ️️️️➡️️ Михаил Гордейчук
72'
Замена
Никита Бурак ️️️️➡️️ Александр Свирепа
72'
62'
Замена
Семен Пенчук ️️️️➡️️ Глеб Гурбан
58'
Желтая карточка
Евгений Малашевич
Желтая карточка
Александр Свирепа
56'
Желтая карточка
Эдгар Олехнович
44'
38'
Желтая карточка
Артур Назаренко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
19
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
11
Фёдор Лебедев
АП
17
Родион Печура
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Минск
19
Максим Азарко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
10
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Козакевич
33
Рахманов
5
Касараб
69
Дзиов
7
Свирепа
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
29
Орешкевич
19
Лях
63
Барковский
3-2-3-2
92
Шпаковский
2
Дихтиевский
4
Грекович
15
Гурбан
23
Назаренко
80
Денисенко
77
Малашевич
17
Печура
8
Мигдаленок
7
Забелин
11
Лебедев
23
Олехнович
2
Муссинга
2
Муссинга
23
Олехнович
62
Гордейчук
11
Ковалевич
11
Ковалевич
62
Гордейчук
7
Свирепа
42
Бурак
42
Бурак
7
Свирепа
15
Гурбан
10
Пенчук
10
Пенчук
15
Гурбан
Остались в запасе
Динамо-Брест
Минск
22
Никита Седнёв
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
19
Максим Азарко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
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