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Нафтан
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26 апреля, 09:39
0
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21 апреля, 10:55
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
Спартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
10 апреля, 17:52
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
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0 : 0
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Гомель
0 : 1
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Динамо
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Нафтан
1 : 1
14.04.2024
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Днепр
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Динамо
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Динамо
0 : 0
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
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Динамо
2 : 2
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Минск
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31.03.2024
Динамо
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Минск
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Нафтан
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Нафтан
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0 : 0
30.03.2024
БАТЭ

Динамо - Нафтан: обзор матча 07 апреля 2024

Динамо
07.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Нафтан
45+2' Р. Адеола
65' П. Мелешин
6' И. Пранович
39' И. Пранович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Нафтан
Матч завершен
90' +2
Замена
Егор Шедько ️️️️➡️️ Роман Папарига
83'
Желтая карточка
Андрей Лебедев
71'
Желтая карточка
Алексей Харитонович
Замена
Глеб Жердев ️️️️➡️️ Дмитрий Подстрелов
66'
ГОЛ! 2:2
Павел Мелешин
65'
61'
Замена
Никита Некрасов ️️️️➡️️ Антон Сучков
61'
Замена
Хетаг Бадоев ️️️️➡️️ Егор Кресс
Замена
Павел Седько ️️️️➡️️ Артем Соколовский
46'
ГОЛ! 1:2
Раймонд Адеола
45' +2
Замена
Александр Селява ️️️️➡️️ Артем Быков
44'
39'
ГОЛ! 0:2
Игнат Пранович
Желтая карточка
Артем Соколовский
38'
Желтая карточка
Артем Быков
33'
Желтая карточка
Владислав Васильев
25'
13'
Желтая карточка
Александр Кучинский
6'
ГОЛ! 0:1
Игнат Пранович
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
99
Артем Соколовский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
23
Владислав Васильев
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
8
Александр Селява
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
17
Павел Седько
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
3-3-2-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
3
Швецов
4
Гаврилович
99
Соколовский
7
Быков
80
Школик
23
Васильев
19
Подстрелов
9
Мелешин
14
Адеола
3-1-1-3-2
13
Харитонович
5
Лебедев
21
Сидор
88
Драбатович
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
92
Щадин
20
Марухин
10
Папарига
17
Сучков
7
Быков
8
Селява
8
Селява
7
Быков
19
Подстрелов
11
Жердев
11
Жердев
19
Подстрелов
99
Соколовский
17
Седько
17
Седько
99
Соколовский
52
Кресс
79
Бадоев
79
Бадоев
52
Кресс
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
10
Папарига
14
Шедько
14
Шедько
10
Папарига
Остались в запасе
Динамо
Нафтан
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
71
Александр Наумович
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Динамо - Нафтан
3
3
Желтые карточки
3
3
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БАТЭ
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0 : 0
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Динамо
- : -
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Витебск
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- : -
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Минск
- : -
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