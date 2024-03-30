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0
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26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
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13 апреля, 11:27
0
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6 апреля, 14:09
0
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19 апреля, 09:37
0
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13 апреля, 11:13
0
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Гомель
2 : 3
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Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
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Гомель
0 : 1
13.04.2024
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2 : 0
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БАТЭ
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1 : 0
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БАТЭ
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1 : 1
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2 : 0
13.04.2024
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БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
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Нафтан
0 : 0
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БАТЭ
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Гомель
2 : 0
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Минск
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19.04.2024
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БАТЭ
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06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

БАТЭ - Гомель: обзор матча 06 апреля 2024

БАТЭ
06.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Гомель
61' А. Панюков (П)
3' А. Нурымбет
27' Т. Пухов
62' Т. Пухов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол БАТЭ - Гомель
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Егор Трояков
Вторая желтая
Матвей Свидинский
88'
Замена
Егор Осипов ️️️️➡️️ Александр Шведчиков
79'
Замена
Николай Мирский ️️️️➡️️ Олег Никифоренко
79'
72'
Замена
Кирилл Ермакович ️️️️➡️️ Алексей Антилевский
72'
Замена
Денис Козловский ️️️️➡️️ Тимур Пухов
Замена
Андрей Потапенко ️️️️➡️️ Павел Пашевич
66'
62'
ГОЛ! 1:3
Тимур Пухов
ГОЛ с пенальти! 1:2
Андрей Панюков
61'
57'
Желтая карточка
Илья Грищенко
56'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Роди Жуниор Эффаге
49'
Желтая карточка
Алексей Антилевский
46'
Замена
Владислав Яцкевич ️️️️➡️️ Сергей Матвейчик
Желтая карточка
Александр Шведчиков
45' +3
Замена
Владислав Русенчик ️️️️➡️️ Сиди Бане
40'
Замена
Андрей Панюков ️️️️➡️️ Кирилл Черноок
40'
38'
Замена
Евгений Барсуков ️️️️➡️️ Абинур Нурымбет
35'
Желтая карточка
Илья Ращеня
31'
Желтая карточка
Игорь Заяц
27'
ГОЛ! 0:2
Тимур Пухов
Желтая карточка
Александр Ануфриев
25'
Желтая карточка
Матвей Свидинский
19'
3'
ГОЛ! 0:1
Абинур Нурымбет
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
28
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Александр Шестюк
ЦФ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
24
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
17
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Денис Козловский
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-2-3-2
23
Игнатьев
98
Свидинский
5
Бане
4
Мартынов
14
Жимо
15
Пашевич
10
Никифоренко
9
Ануфриев
28
Черноок
18
Шведчиков
13
Шестюк
4-1-3-2
1
Нечаев
30
Трояков
72
Ращеня
16
Заяц
3
Матвейчик
54
Акын
2
Рылач
7
Пухов
77
Нурымбет
21
Антилевский
11
Эффаге
18
Шведчиков
84
Осипов
84
Осипов
18
Шведчиков
5
Бане
24
Русенчик
24
Русенчик
5
Бане
15
Пашевич
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Пашевич
10
Никифоренко
80
Мирский
80
Мирский
10
Никифоренко
28
Черноок
11
Панюков
11
Панюков
28
Черноок
3
Матвейчик
17
Яцкевич
17
Яцкевич
3
Матвейчик
7
Пухов
20
Козловский
20
Козловский
7
Пухов
77
Нурымбет
8
Барсуков
8
Барсуков
77
Нурымбет
11
Эффаге
9
Грищенко
9
Грищенко
11
Эффаге
21
Антилевский
27
Ермакович
27
Ермакович
21
Антилевский
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
35
Арсений Скопец
ВР
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча БАТЭ - Гомель
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
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- : -
03.05.2024
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0 : 0
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Динамо
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