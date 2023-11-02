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21 апреля, 10:55
0
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13 апреля, 11:27
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
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Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
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0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
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31.03.2024
Слуцк

Неман - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 07 апреля 2024

Неман
07.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Торпедо-БелАЗ
14' П. Савицкий (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Неман - Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Замена
Дмитрий Лисакович ️️️️➡️️ Андрей Якимов
83'
Замена
Владислав Космынин ️️️️➡️️ Олег Евдокимов
83'
Замена
Владислав Варакса ️️️️➡️️ Гулжигит Алыкулов
78'
76'
Замена
Илья Руцкий ️️️️➡️️ Игорь Бурко
76'
Замена
Руслан Лисакович ️️️️➡️️ Максим Мякиш
75'
Желтая карточка
Максим Мякиш
74'
Желтая карточка
Игорь Бурко
62'
Замена
Андрей Кобет ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
62'
Замена
Тимофей Шарковский ️️️️➡️️ Антон Ковалев
Замена
Егор Зубович ️️️️➡️️ Леонард Гвет
61'
Желтая карточка
Андрей Якимов
58'
46'
Замена
Денис Левицкий ️️️️➡️️ Данила Нечаев
ГОЛ с пенальти! 1:0
Павел Савицкий
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
97
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
7
Андрей Кобет
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Белов
8
Пантя
5
Пархоменко
33
Карпович
55
Лаврик
47
Козлов
24
Якимов
30
Евдокимов
88
Савицкий
10
Алыкулов
7
Гвет
3-2-1-3-1
1
Абрамович
27
Нечаев
5
Бурко
13
Залеский
97
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
30
Побудей
55
Ксенофонтов
15
Скавыш
30
Евдокимов
90
Космынин
90
Космынин
30
Евдокимов
Мякиш
23
Лисакович
23
Лисакович
Мякиш
10
Алыкулов
99
Варакса
99
Варакса
10
Алыкулов
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
27
Нечаев
11
Левицкий
11
Левицкий
27
Нечаев
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
Якимов
10
Лисакович
10
Лисакович
Якимов
17
Ковалев
21
Шарковский
21
Шарковский
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
7
Кобет
7
Кобет
55
Ксенофонтов
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
1
2
Желтые карточки
1
2
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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