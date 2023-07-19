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0
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0
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0
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12 апреля, 09:38
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
19 июля 2023, 14:29
2
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2 марта 2021, 12:52
4
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место
16 мая 2020, 21:13
1
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
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Днепр
0 : 2
13.04.2024
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0 : 1
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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1 : 0
31.03.2024
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Слуцк
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06.04.2024
Днепр

Слуцк - Днепр: обзор матча 06 апреля 2024

Слуцк
06.04.2024, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Днепр
17' А. Лукашов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слуцк - Днепр
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Егор Генералов
86'
Желтая карточка
Алексей Дунаев
Замена
Илья Тишуров ️️️️➡️️ Владислав Сычев
75'
Замена
Оралхан Омиртаев ️️️️➡️️ Никита Мельников
75'
73'
Замена
Майкл Огболе ️️️️➡️️ Ибрагим Каргбо
73'
Замена
Никита Краснов ️️️️➡️️ Бони Амиан
73'
Замена
Красимир Капов ️️️️➡️️ Мартин Артюх
Замена
Максим Омельянчук ️️️️➡️️ Арсений Ачаповский
63'
61'
Замена
Данил Анкудинов ️️️️➡️️ Дональд Донго
Замена
Сергей Русак ️️️️➡️️ Андрей Рум
55'
55'
Замена
Сергей Глебко ️️️️➡️️ Дмитрий Алисейко
Желтая карточка
Владислав Сычев
36'
17'
ГОЛ! 0:1
Антон Лукашов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
10
Александр Александрович
АП
5
Дональд Донго
ЛВ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
91
Мартин Артюх
ЦФ
35
Бони Амиан
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Слуцк
36
Илья Тишуров
ЦП
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Днепр
93
Данил Анкудинов
ЦФ
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
99
Майкл Огболе
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
4-2-1-1-2
30
Брановец
77
Юрин
15
Рум
12
Былинкин
10
Альшаник
27
Курлович
6
Сачковский
9
Сычев
7
Пушняков
11
Мельников
31
Ачаповский
4-1-2-3
54
Генералов
16
Алисейко
88
Юркевич
23
Дунаев
66
Лукашов
21
Вершинин
10
Александрович
5
Донго
35
Амиан
91
Артюх
9
Каргбо
9
Сычев
36
Тишуров
36
Тишуров
9
Сычев
15
Рум
8
Русак
8
Русак
15
Рум
31
Ачаповский
18
Омельянчук
18
Омельянчук
31
Ачаповский
11
Мельников
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Мельников
5
Донго
93
Анкудинов
93
Анкудинов
5
Донго
9
Каргбо
99
Огболе
99
Огболе
9
Каргбо
35
Амиан
55
Краснов
55
Краснов
35
Амиан
16
Алисейко
17
Глебко
17
Глебко
16
Алисейко
91
Артюх
69
Капов
69
Капов
91
Артюх
Остались в запасе
Слуцк
Днепр
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Главный тренер
Александр Гуринович
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Слуцк - Днепр
1
2
Желтые карточки
1
2
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- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
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- : -
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