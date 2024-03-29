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Арсенал
Витебск
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
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21 апреля, 13:16
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
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Арсенал
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь

Арсенал - Витебск: обзор матча 05 апреля 2024

Арсенал
05.04.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Витебск
10' Е. Сакута
41' Р. Теверов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Витебск
Матч завершен
81'
Замена
Захар Червяков ️️️️➡️️ Евгений Краснов
Желтая карточка
Александр Позняк
78'
Замена
Станислав Атрашкевич ️️️️➡️️ Данила Годяев
78'
75'
Замена
Вадим Ткаченко ️️️️➡️️ Карен Варданян
Замена
Руслан Мялковский ️️️️➡️️ Андрей Левковец
71'
66'
Желтая карточка
Карен Варданян
Желтая карточка
Егор Погостнов
65'
Замена
Эдуард Жевнеров ️️️️➡️️ Вадим Милютин
62'
Замена
Матвей Герасимов ️️️️➡️️ Дмитрий Радиковский
62'
Замена
Дмитрий Матяш ️️️️➡️️ Артем Петренко
46'
41'
ГОЛ! 1:1
Руслан Теверов
41'
Замена
Никита Наумов ️️️️➡️️ Семён Егоров
ГОЛ! 1:0
Евгений Сакута
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
10
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Арсенал
20
Никита Халимончик
ПЗ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
35
Алексей Васильев
ВР
7
Руслан Мялковский
ЦП
50
Матвей Коврук
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
Витебск
7
Роман Лисовский
ЦП
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
25
Вадим Ткаченко
ОП
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
3-3-1-1-2
1
Санько
47
Годяев
72
Позняк
4
Милютин
59
Погостнов
51
Скшинецкий
66
Агеев
10
Левковец
77
Сакута
7
Радиковский
34
Петренко
4-1-3-2
12
Харитонов
3
Жумаев
4
Скитов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
55
Гирс
20
Краснов
18
Скибский
9
Теверов
10
Варданян
34
Петренко
25
Матяш
25
Матяш
34
Петренко
10
Левковец
7
Мялковский
7
Мялковский
10
Левковец
47
Годяев
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
47
Годяев
4
Милютин
5
Жевнеров
5
Жевнеров
4
Милютин
7
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
7
Радиковский
22
Егоров
23
Наумов
23
Наумов
22
Егоров
20
Краснов
14
Червяков
14
Червяков
20
Краснов
10
Варданян
25
Ткаченко
25
Ткаченко
10
Варданян
Остались в запасе
Арсенал
Витебск
20
Никита Халимончик
ПЗ
35
Алексей Васильев
ВР
50
Матвей Коврук
ВР
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
7
Роман Лисовский
ЦП
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
20
Никита Халимончик
ПЗ
35
Алексей Васильев
ВР
50
Матвей Коврук
ВР
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
Остались в запасе
7
Роман Лисовский
ЦП
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Арсенал - Витебск
2
1
Желтые карточки
2
1
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- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
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Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
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Минск
- : -
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Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
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