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0 : 0
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
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14.04.2024
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30.03.2024
Шахтер

Славия-Мозырь - Ислочь: обзор матча 07 апреля 2024

Славия-Мозырь
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ислочь
10' П. Чикида (П)
62' К. Кириленко
90+1' А. Макась
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия-Мозырь - Ислочь
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 2:1
Александр Макась
Замена
Александр Чиж ️️️️➡️️ Владислав Ложкин
87'
Желтая карточка
Георгий Бугулов
82'
76'
Замена
Всеволод Нихаев ️️️️➡️️ Вичу Булмага
71'
Желтая карточка
Валерий Сенько
Замена
Кристиан Дрош ️️️️➡️️ Кирилл Кириленко
65'
ГОЛ! 2:0
Кирилл Кириленко
62'
46'
Замена
Владислав Журавлев ️️️️➡️️ Константин Кучинский
Замена
Павел Котляров ️️️️➡️️ Ермек Кенжебаев
46'
22'
Желтая карточка
Александр Макась
ГОЛ с пенальти! 1:0
Павел Чикида
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
80
Кирилл Гоманов
АП
99
Александр Макась
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
14
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
27
Чикида
93
Бугулов
31
Залеский
21
Кенжебаев
5
Тихоновский
88
Кириленко
13
Полоз
7
Грибовский
8
Ложкин
3-4-1-2
28
Свирский
20
Веретило
5
Ковель
4
Калачев
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
19
Кучинский
80
Гоманов
13
Шестюк
99
Макась
8
Ложкин
2
Чиж
2
Чиж
8
Ложкин
88
Кириленко
6
Дрош
6
Дрош
88
Кириленко
21
Кенжебаев
17
Котляров
17
Котляров
21
Кенжебаев
19
Кучинский
21
Журавлев
21
Журавлев
19
Кучинский
22
Булмага
82
Нихаев
82
Нихаев
22
Булмага
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Ислочь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
14
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Остались в запасе
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
14
Сергей Сазончик
ОП
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
25
Даниил Галята
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Сергей Боровский
Статистика матча Славия-Мозырь - Ислочь
1
2
Желтые карточки
1
2
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- : -
03.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
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Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
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Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
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- : -
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- : -
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