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26 апреля, 09:39
0
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20 апреля, 12:19
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
16 июля 2023, 11:19
5
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
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Шахтер
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь

Шахтер - Динамо-Брест: обзор матча 06 апреля 2024

Шахтер
06.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 4
Матч завершен
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Динамо-Брест
9' А. Рахманов
12' Г. Барковский
19' Е. Корцов
80' Д. Лопаго
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шахтер - Динамо-Брест
Матч завершен
84'
Замена
Матвей Дуксо ️️️️➡️️ Артем Турич
84'
Замена
Джордж Муссинга ️️️️➡️️ Эдгар Олехнович
Замена
Алексей Гарост ️️️️➡️️ Валон Ахмеди
81'
80'
ГОЛ! 0:4
Джосфат Лопаго
74'
Замена
Джосфат Лопаго ️️️️➡️️ Егор Корцов
74'
Замена
Сергей Кисляк ️️️️➡️️ Михаил Гордейчук
Замена
Илья Свириденко ️️️️➡️️ Никита Капленко
46'
39'
Замена
Никита Бурак ️️️️➡️️ Александр Свирепа
Замена
Андрей Денисюк ️️️️➡️️ Владислав Кабышев
25'
19'
ГОЛ! 0:3
Егор Корцов
12'
ГОЛ! 0:2
Герман Барковский
9'
ГОЛ! 0:1
Артем Рахманов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
10
Валон Ахмеди
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
5
Максим Касараб
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
27
Артем Турич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-1-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
80
Янковский
22
Баранок
55
Капленко
10
Ахмеди
99
Зеньков
88
Ковалевич
17
Кабышев
87
Мартинкевич
23
Ковалевич
3-1-3-2-1
16
Козакевич
5
Касараб
69
Дзиов
33
Рахманов
7
Свирепа
27
Турич
62
Гордейчук
23
Олехнович
29
Орешкевич
24
Корцов
63
Барковский
55
Капленко
19
Свириденко
19
Свириденко
55
Капленко
17
Кабышев
49
Денисюк
49
Денисюк
17
Кабышев
10
Ахмеди
89
Гарост
89
Гарост
10
Ахмеди
23
Олехнович
2
Муссинга
2
Муссинга
23
Олехнович
62
Гордейчук
15
Кисляк
15
Кисляк
62
Гордейчук
27
Турич
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Турич
7
Свирепа
42
Бурак
42
Бурак
7
Свирепа
24
Корцов
8
Лопаго
8
Лопаго
24
Корцов
Остались в запасе
Шахтер
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Шахтер - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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