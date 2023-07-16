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Ислочь
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«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
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0
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0 : 0
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер

Ислочь - Шахтер: обзор матча 30 марта 2024

Ислочь
30.03.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Шахтер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ислочь - Шахтер
Матч завершен
87'
Замена
Владислав Кабышев ️️️️➡️️ Валон Ахмеди
Замена
Константин Кучинский ️️️️➡️️ Александр Макась
87'
Замена
Валерий Сенько ️️️️➡️️ Денис Митрофанов
72'
Замена
Александр Шестюк ️️️️➡️️ Вичу Булмага
64'
62'
Замена
Илья Свириденко ️️️️➡️️ Никита Капленко
56'
Желтая карточка
Никита Капленко
Желтая карточка
Денис Митрофанов
37'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
21
Владислав Журавлев
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
80
Кирилл Гоманов
ЦП
99
Александр Макась
ЦФ
77
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Валон Ахмеди
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
27
Павел Шевченко
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
10
Валерий Сенько
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
89
Алексей Гарост
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
3-4-1-2
28
Свирский
5
Ковель
20
Веретило
4
Калачев
21
Журавлев
22
Булмага
11
Кобеев
99
Юдчиц
80
Гоманов
77
Митрофанов
99
Макась
3-1-2-3-1
32
Черник
80
Янковский
22
Баранок
12
Гружевский
55
Капленко
99
Зеньков
10
Ахмеди
88
Ковалевич
49
Денисюк
87
Мартинкевич
23
Ковалевич
99
Макась
19
Кучинский
19
Кучинский
99
Макась
77
Митрофанов
10
Сенько
10
Сенько
77
Митрофанов
22
Булмага
13
Шестюк
13
Шестюк
22
Булмага
55
Капленко
19
Свириденко
19
Свириденко
55
Капленко
10
Ахмеди
17
Кабышев
17
Кабышев
10
Ахмеди
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
27
Павел Шевченко
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
27
Павел Шевченко
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Ислочь - Шахтер
1
1
Желтые карточки
1
1
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БАТЭ
- : -
03.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
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Днепр
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Динамо
- : -
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