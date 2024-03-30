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0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
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5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
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Витебск
1 : 0
26.04.2024
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0 : 1
21.04.2024
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2 : 0
12.04.2024
Слуцк
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Арсенал
1 : 1
05.04.2024
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Витебск
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30.03.2024
Славия-Мозырь
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Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
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Славия-Мозырь
2 : 1
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь

Витебск - Славия-Мозырь: обзор матча 30 марта 2024

Витебск
30.03.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Славия-Мозырь
4' А. Чиж (АГ)
6' К. Варданян
13' П. Чикида
35' П. Чикида
53' К. Кириленко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витебск - Славия-Мозырь
Матч завершен
Замена
Владлен Аникеев ️️️️➡️️ Карен Варданян
86'
77'
Желтая карточка
Павел Чикида
Замена
Руслан Теверов ️️️️➡️️ Роман Лисовский
75'
69'
Замена
Павел Котляров ️️️️➡️️ Андрей Шемрук
53'
ГОЛ! 2:3
Кирилл Кириленко
Желтая карточка
Ян Скибский
49'
43'
Замена
Сергей Тихоновский ️️️️➡️️ Кристиан Дрош
Замена
Евгений Гулецкий ️️️️➡️️ Дмитрий Гирс
42'
35'
ГОЛ! 2:2
Павел Чикида
31'
Желтая карточка
Кристиан Дрош
27'
Замена
Георгий Бугулов ️️️️➡️️ Александр Чиж
22'
Желтая карточка
Андрей Залеский
13'
ГОЛ! 2:1
Павел Чикида
ГОЛ! 2:0
Карен Варданян
6'
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Александр Чиж
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
25
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
9
Руслан Теверов
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
4-1-4-1
12
Харитонов
8
Мосесов
4
Скитов
22
Егоров
3
Жумаев
25
Ткаченко
18
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
3-2-1-2-2
34
Сороко
27
Чикида
15
Шемрук
2
Чиж
31
Залеский
12
Иванов
6
Дрош
13
Полоз
88
Кириленко
7
Грибовский
8
Ложкин
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
9
Теверов
9
Теверов
7
Лисовский
10
Варданян
15
Аникеев
15
Аникеев
10
Варданян
2
Чиж
93
Бугулов
93
Бугулов
2
Чиж
6
Дрош
5
Тихоновский
5
Тихоновский
6
Дрош
15
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
15
Шемрук
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
22
Евгений Иваненко
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
1
3
Желтые карточки
1
3
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