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Днепр
Арсенал
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
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16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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0 : 0
29.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал

Днепр - Арсенал: обзор матча 29 марта 2024

Днепр
29.03.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Арсенал
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Днепр - Арсенал
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Вадим Милютин
Замена
Сергей Глебко ️️️️➡️️ Александр Александрович
90' +2
81'
Желтая карточка
Вадим Арутюнян
80'
Замена
Андрей Левковец ️️️️➡️️ Иван Орешкевич
73'
Замена
Вадим Милютин ️️️️➡️️ Александр Скшинецкий
Замена
Никита Краснов ️️️️➡️️ Мартин Артюх
70'
Замена
Майкл Огболе ️️️️➡️️ Ибрагим Каргбо
68'
Замена
Данил Анкудинов ️️️️➡️️ Дональд Донго
68'
65'
Замена
Егор Бабич ️️️️➡️️ Артем Петренко
65'
Замена
Матвей Герасимов ️️️️➡️️ Дмитрий Радиковский
46'
Замена
Дмитрий Матяш ️️️️➡️️ Станислав Атрашкевич
Желтая карточка
Ибрагим Каргбо
36'
33'
Желтая карточка
Эдуард Жевнеров
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
10
Александр Александрович
АП
5
Дональд Донго
ЛВ
35
Бони Амиан
ЦФ
91
Мартин Артюх
ЦФ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
30
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Днепр
15
Максим Модулев
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
11
Николай Соболев
ЦФ
69
Красимир Капов
ПВ
99
Майкл Огболе
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
93
Данил Анкудинов
ЦФ
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
55
Никита Краснов
ЦП
Арсенал
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Никита Халимончик
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
50
Матвей Коврук
ВР
10
Андрей Левковец
ЦП
4-1-2-3
54
Генералов
66
Лукашов
23
Дунаев
88
Юркевич
16
Алисейко
21
Вершинин
5
Донго
10
Александрович
9
Каргбо
91
Артюх
35
Амиан
4-2-2-2
1
Санько
66
Агеев
5
Жевнеров
59
Погостнов
13
Орешкевич
30
Арутюнян
51
Скшинецкий
80
Атрашкевич
11
Ловец
34
Петренко
7
Радиковский
10
Александрович
17
Глебко
17
Глебко
10
Александрович
9
Каргбо
99
Огболе
99
Огболе
9
Каргбо
5
Донго
93
Анкудинов
93
Анкудинов
5
Донго
91
Артюх
55
Краснов
55
Краснов
91
Артюх
80
Атрашкевич
25
Матяш
25
Матяш
80
Атрашкевич
51
Скшинецкий
4
Милютин
4
Милютин
51
Скшинецкий
34
Петренко
15
Бабич
15
Бабич
34
Петренко
7
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
7
Радиковский
13
Орешкевич
10
Левковец
10
Левковец
13
Орешкевич
Остались в запасе
Днепр
Арсенал
15
Максим Модулев
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Николай Соболев
ЦФ
69
Красимир Капов
ПВ
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
20
Никита Халимончик
ПЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
50
Матвей Коврук
ВР
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
15
Максим Модулев
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Николай Соболев
ЦФ
69
Красимир Капов
ПВ
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
Остались в запасе
20
Никита Халимончик
ПЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
50
Матвей Коврук
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Днепр - Арсенал
1
3
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Амин Кургхели (Гомель)
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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