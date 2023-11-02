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0
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0
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0
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0
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1 : 0
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2 : 0
12.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
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2 : 0
27.04.2024
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0 : 0
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2 : 0
13.04.2024
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Неман
1 : 0
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1 : 0
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Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк

Торпедо-БелАЗ - Слуцк: обзор матча 31 марта 2024

Торпедо-БелАЗ
31.03.2024, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Слуцк
58' М. Скавыш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Матч завершен
Замена
Илья Василевич ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
86'
Желтая карточка
Кирилл Премудров
72'
Замена
Илья Руцкий ️️️️➡️️ Игорь Бурко
61'
Замена
Андрей Кобет ️️️️➡️️ Вадим Побудей
61'
Замена
Алексей Бутаревич ️️️️➡️️ Дмитрий Лисакович
61'
60'
Замена
Никита Мельников ️️️️➡️️ Сергей Русак
ГОЛ! 1:0
Максим Скавыш
58'
Желтая карточка
Данила Нечаев
45'
Замена
Евгений Абрамович ️️️️➡️️ Тимофей Юрасов
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
97
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
18
Максим Омельянчук
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
16
Евгений Земко
ЦП
7
Андрей Кобет
ЦФ
23
Илья Василевич
ЦФ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Юрасов
11
Левицкий
5
Бурко
13
Залеский
27
Нечаев
97
Мякиш
6
Премудров
10
Лисакович
30
Побудей
55
Ксенофонтов
15
Скавыш
3-2-2-2-1
44
Садовский
10
Альшаник
12
Былинкин
15
Рум
27
Курлович
6
Сачковский
8
Русак
16
Семенов
7
Пушняков
18
Омельянчук
19
Омиртаев
25
Юрасов
1
Абрамович
1
Абрамович
25
Юрасов
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
10
Лисакович
44
Бутаревич
44
Бутаревич
10
Лисакович
30
Побудей
7
Кобет
7
Кобет
30
Побудей
55
Ксенофонтов
23
Василевич
23
Василевич
55
Ксенофонтов
8
Русак
11
Мельников
11
Мельников
8
Русак
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
16
Евгений Земко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Остались в запасе
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
16
Евгений Земко
ЦП
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Александр Гуринович
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Слуцк
2
Желтые карточки
2
0
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- : -
02.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
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Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
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Динамо
- : -
02.05.2024
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Неман
- : -
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Минск
- : -
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БАТЭ
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Ислочь
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