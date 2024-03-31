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0
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21 апреля, 13:16
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
6 апреля, 10:32
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
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Последние матчи
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Гомель
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

Гомель - Неман: обзор матча 31 марта 2024

Гомель
31.03.2024, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Неман
13' Е. Барсуков
68' Р. Жуниор Эффаге
25' П. Савицкий (П)
61' Л. Гвет
76' М. Кравцов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гомель - Неман
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Владислав Варакса
Желтая карточка
Кирилл Шевченко
85'
84'
Замена
Владислав Космынин ️️️️➡️️ Олег Евдокимов
80'
Замена
Владислав Варакса ️️️️➡️️ Гулжигит Алыкулов
Замена
Кирилл Шевченко ️️️️➡️️ Сергей Матвейчик
77'
76'
ГОЛ! 2:3
Максим Кравцов
75'
Замена
Максим Кравцов ️️️️➡️️ Павел Савицкий
75'
Замена
Егор Зубович ️️️️➡️️ Леонард Гвет
ГОЛ! 2:2
Роди Жуниор Эффаге
68'
Замена
Роди Жуниор Эффаге ️️️️➡️️ Денис Козловский
65'
61'
ГОЛ! 1:2
Леонард Гвет
Замена
Андрей Рылач ️️️️➡️️ Тимур Пухов
59'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Евгений Барсуков
46'
Замена
Егор Трояков ️️️️➡️️ Алексей Антилевский
46'
Желтая карточка
Владислав Яцкевич
37'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Павел Савицкий
ГОЛ! 1:0
Евгений Барсуков
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
72
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
20
Денис Козловский
ПВ
77
Абинур Нурымбет
ЦФ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
30
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-1-3-3
1
Нечаев
72
Ращеня
3
Матвейчик
16
Заяц
17
Яцкевич
14
Давискиба
7
Пухов
20
Козловский
21
Антилевский
77
Нурымбет
8
Барсуков
4-2-2-1-1
24
Белов
5
Пархоменко
33
Карпович
55
Лаврик
8
Пантя
47
Козлов
23
Лисакович
30
Евдокимов
88
Савицкий
10
Алыкулов
7
Гвет
3
Матвейчик
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Матвейчик
21
Антилевский
30
Трояков
30
Трояков
21
Антилевский
7
Пухов
2
Рылач
2
Рылач
7
Пухов
20
Козловский
11
Эффаге
11
Эффаге
20
Козловский
8
Барсуков
9
Грищенко
9
Грищенко
8
Барсуков
30
Евдокимов
90
Космынин
90
Космынин
30
Евдокимов
10
Алыкулов
99
Варакса
99
Варакса
10
Алыкулов
Лисакович
24
Якимов
24
Якимов
Лисакович
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
Остались в запасе
Гомель
Неман
44
Станислав Клещук
ВР
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Гомель - Неман
2
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик (Осиповичи)
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
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