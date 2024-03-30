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26 апреля, 09:39
0
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26 апреля, 09:35
0
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20 апреля, 10:58
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
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14 апреля, 10:36
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
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0
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0 : 0
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 1
20.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
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2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ

Нафтан - БАТЭ: обзор матча 30 марта 2024

Нафтан
30.03.2024, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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БАТЭ
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нафтан - БАТЭ
Матч завершен
Замена
Дмитрий Тамело ️️️️➡️️ Игнат Пранович
85'
78'
Замена
Роман Пилецкий ️️️️➡️️ Андрей Панюков
78'
Замена
Кирилл Черноок ️️️️➡️️ Александр Ануфриев
Замена
Хетаг Бадоев ️️️️➡️️ Егор Кресс
76'
Замена
Егор Шедько ️️️️➡️️ Владимир Марухин
75'
Замена
Никита Некрасов ️️️️➡️️ Антон Сучков
63'
Желтая карточка
Егор Кресс
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Владимир Марухин
ЛВ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
24
Владислав Русенчик
ЦП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Александр Шестюк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Нафтан
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жулпа
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
21
Сидор
88
Драбатович
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
20
Марухин
3-2-1-2-2
23
Игнатьев
3
Хадаркевич
4
Мартынов
15
Пашевич
17
Потапенко
14
Жимо
24
Русенчик
9
Ануфриев
10
Никифоренко
11
Панюков
13
Шестюк
52
Кресс
79
Бадоев
79
Бадоев
52
Кресс
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
20
Марухин
14
Шедько
14
Шедько
20
Марухин
11
Пранович
15
Тамело
15
Тамело
11
Пранович
9
Ануфриев
28
Черноок
28
Черноок
9
Ануфриев
11
Панюков
27
Пилецкий
27
Пилецкий
11
Панюков
Остались в запасе
Нафтан
БАТЭ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Александр Кучинский
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жулпа
ЦП
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Александр Кучинский
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жулпа
ЦП
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Нафтан - БАТЭ
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
10
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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