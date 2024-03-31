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0
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0
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16 марта, 09:30
0
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0
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31.03.2024
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2 : 3
05.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 1
20.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
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Минск
2 : 3
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Минск
0 : 0
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0 : 2
27.04.2024
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0 : 0
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо

Минск - Динамо: обзор матча 31 марта 2024

Минск
31.03.2024, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Динамо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Минск - Динамо
Матч завершен
Замена
Тимофей Симаненка ️️️️➡️️ Евгений Малашевич
90' +1
Желтая карточка
Владислав Грекович
90'
Замена
Валентин Бондаренко ️️️️➡️️ Арсений Мигдаленок
76'
70'
Замена
Илья Черняк ️️️️➡️️ Владислав Васильев
64'
Замена
Павел Мелешин ️️️️➡️️ Глеб Жердев
Желтая карточка
Евгений Малашевич
61'
57'
Замена
Артем Быков ️️️️➡️️ Сергей Политевич
52'
Желтая карточка
Роман Бегунов
46'
Замена
Вадим Пигас ️️️️➡️️ Павел Апетенок
Замена
Родион Печура ️️️️➡️️ Максим Шевченко
46'
46'
Замена
Артем Соколовский ️️️️➡️️ Владислав Кролик
25'
Желтая карточка
Владислав Кролик
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
19
Максим Азарко
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
71
Максим Шевченко
АП
11
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
37
Владислав Кролик
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
23
Владислав Васильев
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
17
Родион Печура
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
7
Артем Быков
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-3-2
19
Азарко
18
Михаленко
80
Денисенко
4
Грекович
2
Дихтиевский
23
Назаренко
8
Мигдаленок
11
Лебедев
77
Малашевич
7
Забелин
71
Шевченко
4-2-3-1
21
Лапоухов
3
Швецов
6
Политевич
5
Апетенок
67
Бегунов
37
Кролик
80
Школик
19
Подстрелов
23
Васильев
11
Жердев
14
Адеола
71
Шевченко
17
Печура
17
Печура
71
Шевченко
8
Мигдаленок
13
Бондаренко
13
Бондаренко
8
Мигдаленок
77
Малашевич
35
Симаненка
35
Симаненка
77
Малашевич
5
Апетенок
2
Пигас
2
Пигас
5
Апетенок
6
Политевич
7
Быков
7
Быков
6
Политевич
37
Кролик
99
Соколовский
99
Соколовский
37
Кролик
23
Васильев
47
Черняк
47
Черняк
23
Васильев
11
Жердев
9
Мелешин
9
Мелешин
11
Жердев
Остались в запасе
Минск
Динамо
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Минск - Динамо
2
2
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Белоруссия. Высшая лига
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- : -
02.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
02.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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