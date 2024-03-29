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0
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26 апреля, 09:39
0
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20 апреля, 12:19
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 14:18
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:46
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
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0
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Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
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0 : 4
06.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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29.03.2024
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0 : 0
01.05.2024
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2 : 0
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Сморгонь

Динамо-Брест - Сморгонь: обзор матча 29 марта 2024

Динамо-Брест
29.03.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
4 : 1
Матч завершен
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Сморгонь
15' Г. Барковский
37' М. Гордейчук
42' М. Гордейчук
68' Я. Орешкевич
78' Т. Луцевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо-Брест - Сморгонь
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Ямусса Камара
Желтая карточка
Макс Дзиов
90' +2
90' +2
Желтая карточка
Алексей Шалашников
Желтая карточка
Артем Рахманов
90' +2
Желтая карточка
Ярослав Орешкевич
85'
Замена
Кирилл Цепенков ️️️️➡️️ Герман Барковский
81'
Замена
Джосфат Лопаго ️️️️➡️️ Михаил Гордейчук
80'
78'
ГОЛ! 4:1
Терентий Луцевич
Замена
Матвей Дуксо ️️️️➡️️ Артем Турич
73'
Замена
Сергей Кисляк ️️️️➡️️ Никита Бурак
73'
73'
Замена
️️️️➡️️ Лукуман Алиу
73'
Замена
Максим Гаевой ️️️️➡️️ Артур Тишко
ГОЛ! 4:0
Ярослав Орешкевич
68'
63'
Замена
Альберт Копытич ️️️️➡️️ Кирилл Леонович
Замена
Эдгар Олехнович ️️️️➡️️ Егор Корцов
62'
46'
Замена
Терентий Луцевич ️️️️➡️️ Павел Селезнев
45' +1
Желтая карточка
Павел Селезнев
ГОЛ! 3:0
Михаил Гордейчук
42'
40'
Замена
Алексей Шалашников ️️️️➡️️ Владислав Шубович
ГОЛ! 2:0
Михаил Гордейчук
37'
ГОЛ! 1:0
Герман Барковский
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
24
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
89
Ямусса Камара
ОП
6
Павел Селезнев
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
25
Лукуман Алиу
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Альберт Копытич
ПВ
71
Артем Станкевич
ПВ
3-1-2-3-1
16
Козакевич
33
Рахманов
5
Касараб
69
Дзиов
7
Свирепа
62
Гордейчук
27
Турич
42
Бурак
29
Орешкевич
24
Корцов
63
Барковский
4-3-1-1-1
12
Охремчук
78
Тишко
5
Интсоен
14
Шубович
24
Джон
89
Камара
6
Селезнев
30
Лихтин
25
Алиу
10
Леонович
23
Горбач
42
Бурак
15
Кисляк
15
Кисляк
42
Бурак
24
Корцов
23
Олехнович
23
Олехнович
24
Корцов
27
Турич
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Турич
63
Барковский
87
Цепенков
87
Цепенков
63
Барковский
62
Гордейчук
8
Лопаго
8
Лопаго
62
Гордейчук
6
Селезнев
44
Луцевич
44
Луцевич
6
Селезнев
14
Шубович
4
Шалашников
4
Шалашников
14
Шубович
78
Тишко
27
Гаевой
27
Гаевой
78
Тишко
10
Леонович
7
Копытич
7
Копытич
10
Леонович
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сморгонь
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо-Брест - Сморгонь
3
3
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Белоруссия. Высшая лига
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Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
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- : -
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